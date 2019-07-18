Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользования Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) орган государственной власти Республики Калмыкия провел заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София – 2019».

Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Алексей Майоров

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

10 из 44

Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

11 из 44

Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

12 из 44

Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

13 из 44

Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

14 из 44

Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

16 из 44

Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

17 из 44

Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

21 из 44

Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

22 из 44

Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Лео Бокерия

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

37 из 44

Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

38 из 44

Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

39 из 44

Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

40 из 44

Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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Заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фетиваля православной культуры и традиции малых городов и сельских поселений Руси «София-2019»

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В мероприятии приняли участие председатель правления Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси, народный артист России, солист оперной группы Государственного Академического Большого Театра России Владимир Маторин, заместитель председателя правления Фонда Валентина Вахрушева, протоиерей, настоятель прихода Храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, член попечительского совета Фонда Владимир Волгин, начальник отдела комплексной застройки и грантовой поддержки инициатив сельских сообществ Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ Наталья Осокина, советник отдела по связям с православными религиозными организациями Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Татьяна Насеткина, директор ФГБУ НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава России Лео Бокерия, председатель центрального правления ВОО Героев Социалистического труда, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» Алексей Левин, представители бизнес-сообщества, общественных организаций.

Этот культурно-просветительский проект за прошедшие пять лет стал неотъемлемой частью празднования Дня Крещения Руси

Алексей Майоров сообщил, что фестиваль создан по инициативе Владимира Маторина и протоиерея отца Владимира Волгина. «Этот культурно-просветительский проект за прошедшие пять лет стал неотъемлемой частью празднования Дня Крещения Руси, важнейшего исторического события, во многом определившего путь развития нашей Родины», — указал сенатор.

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«Начать сегодняшнее заседание мне бы хотелось со слов Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга сказанных на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, которое состоялось 4 июля 2019 года в Кремле: «В современном мире преимущества имеет та страна, которая располагает лучшим человеческим капиталом. А это не только интеллект, знания, но и духовность. Вот почему сейчас в глобальном масштабе идет борьба не только за умы, но и за души людей, в первую очередь — молодежи. Сильная Россия — это люди, знающие и принимающие систему нравственных, духовных ценностей, лежащих в основе нашей истории, нашей культуры…. Это и есть то, что принято называть национальной идеей».

«Мне представляется, что то мероприятие, ради которого мы сегодня собрались, полностью встраивается в систему координат, о которой говорила Валентина Ивановна», — сказал Алексей Майоров.

Протоиерей Владимир Волгин представил информацию о готовности к проведению конкурсной программы Фестиваля и благотворительного праздничного концерта, посвященного Дню крещения Руси, который состоится в московском храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Валентина Вахрушева рассказала о порядке проведения фестиваля. Она сообщила, что в конкурсной программе Фестиваля примут участие прошедшие отборочный тур 70 коллективов из 25 малых городов и 27 сельских поселений двадцати четырех регионов России.

Мероприятия пройдут на территории храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках – на Софийской набережной, напротив Кремля, где будет развернута «летняя» сцена с удобным зрительным залом.

В течение двух дней – 26 и 27 июля – профессиональное жюри, в состав которого наряду с профессиональными музыкантами входят руководители народных коллективов, определит лауреатов, победителей и дипломантов Фестиваля «София-2019».

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