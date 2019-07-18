В Магадане по требованию прокуратуры уволен с должности в связи с утратой доверия служащий департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания региона

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Магаданской области провела проверку исполнения законодательства о государственной гражданской службе в деятельности департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания региона. В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения антикоррупционного законодательства при осуществлении полномочий должностным лицом.

Так, начальник отдела воспроизводства объектов животного мира департамента вопреки требований законодательства в справке о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2017 год на свою супругу не указал иной доход, полученный в Государственном учреждении – Магаданское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации в размере более 20 тыс. руб.

Кроме того, при декларировании сведений о доходах заместителем начальника отдела надзора охраны и использования объектов животного мира департамента допущены нарушения антикоррупционного законодательства

В этой связи прокурор Магаданской области внес в адрес руководителя профильного департамента представление, в котором потребовал принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования государственный гражданский служащий освобожден от замещаемой должности в связи с утратой доверия, заместитель начальника отдела надзора охраны и использования объектов животного мира департамента привлечен к дисциплинарной ответственности.

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