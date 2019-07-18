В. Матвиенко выступила на открытии пленарного заседания VI Форума регионов России и Беларуси

Source: Russia – Council of the Federation

В этом году Форум посвящен формированию единого культурного и гуманитарного пространства.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступила на открытии пленарного заседания VI Форума регионов России и Беларуси.

Председатель СФ отметила, что каждый новый Форум это движение вперед на пути союзного строительства и всесторонней интеграции, хороший повод оценить работу, которая проделана за год, договориться о «расшивке» узких мест, определить перспективы дальнейшего взаимодействия.

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«Нынешний год для российско-белорусских отношений особенный. Мы отмечаем двадцатилетие подписания Договора о создании Союзного государства. За этот период мы доказали, что объединив усилия в силах добиться действительно впечатляющих результатов», — сказала Валентина Матвиенко.

Каждый новый Форум это движение вперед на пути союзного строительства

По ее словам, за годы интеграции товарооборот между двумя странами вырос более чем в шесть раз, более восьми тысяч предприятий России и Беларуси связаны производственной кооперацией. Председатель СФ отметила важность реализации таких знаковых инвестиционных проектов как строительство двухблочной атомной электростанции в Островце.

«Создание Союзного государства стало прологом евразийской экономической интеграции», — сказала Валентина Матвиенко, отметив, что российско-белорусская интеграция не ограничивается лишь экономикой. «Аура добрососедства, взаимной поддержки приносит нашим странам успех во всех сферах, в том числе в спорте. Диалог на языке спорта остается эффективным инструментом коммуникации между людьми».

«Гуманитарные связи укрепляют взаимопонимание, симпатию, дружбу между народами, рождают атмосферу доверия и сотворчества», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Глава СФ напомнила, что Россию и Беларусь связывают единое образовательное пространство – действует взаимное признание учебных программ, дипломов, ученых степеней и званий, свыше тысячи трехсот договоров о сотрудничестве между университетами. «Их реализация приводит к конкретным практическим результатам».

Председатель СФ обратила внимание, что большинство российских регионов охвачено совместными образовательными проектами с белорусской стороной. «Необходимо развивать работу в этом направлении, расширять «питательную среду» для образовательных контактов, появления новых совместных молодежных проектов», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Глава Совета Федерации высказала предложение о том, чтобы молодежь Беларуси могла принимать участие в различных молодежных форумах, организованных в российских регионах.

Валентина Матвиенко также обратила внимание на необходимость более активного участия белорусской молодежи во всероссийском конкурсе «Лидеры России». «Молодежь России и Беларуси заинтересована не просто в диалоге, а в совместной практической деятельности. Для того, чтобы мотивация к сближению крепла в молодежной среде, нужна постоянная совместная работа».

«Большие перспективы перед нашими государствами открывает подписание Соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Российской академией наук и Национальной академией наук Беларуси. А также Соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Международным центром компетенций в горнотехническом образовании, Санкт-Петербургским горным университетом и компанией «БЕЛАЗ». Это крайне востребованные решения. Без научного сопровождения не реализовать наши стратегические программы и проекты в сферах электроники, космоса, медицины», — уверена Председатель СФ. В этой связи она также упомянула о глобальном мегапроекте по созданию транспортных коридоров, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспортного пути.

«Есть все необходимое для того, чтобы, объединив интеллектуальные и творческие потенциалы, Россия и Беларусь смогли занять лидирующие позиции в развитии самых инновационных отраслей», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Председатель СФ напомнила, что в 2020 году исполнится 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. «Победа является важнейшей частью нашего общего генетического кода. К сожалению, сегодня все чаще приходится противостоять попыткам исказить правду о войне. Чтобы память о войне не осталась лишь сухими строками в учебниках, нужны серьезные меры», — отметила Председатель СФ. В этой связи она обратила внимание на влияние искусства на формирование мировоззрения, особенно среди детей и молодежи.

«В апреле этого года утвержден план сотрудничества между министерствами культуры Беларуси и России на 2019–2021 годы. Создана рабочая группа. Полагаю, она должна уделить внимание развитию кинематографии, а также межрегиональному взаимодействию наших стран в таких сферах как музейное и библиотечное дело, театральное и исполнительское искусство», — считает Валентина Матвиенко.

Она отметила, что идеи по направлениям дальнейшего укрепления Союзного государства, развитию взаимодействия регионов найдут отражение в итоговом документе Форума.

«Это не декларативный, а сугубо рабочий документ, четкая программа совместных действий. Граждане России и Беларуси ждут дальнейших решений по развитию интеграции в рамках Союзного государства. Задача парламентариев максимально содействовать этому процессу», — заключила Председатель СФ.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович в своем выступлении заявил, что с каждым годом Форум регионов прирастает новыми проектами, соглашениями и коммерческими контрактами. «Это свидетельство того, что проект состоялся, в него верят, и он не исчерпал свой потенциал».

Он отметил, что на нынешнем Форуме впервые широко охватывается гуманитарная тематика, образование, культура, туризм, медиасфера, а также молодежная повестка. «Россия — великая страна, и мы дорожим нашей дружбой. Эти святые отношения важно передать молодому поколению». По словам Михаила Мясниковича, нужно в целом придать динамизм белорусско-российскому молодежному сотрудничеству.

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