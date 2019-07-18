В. Матвиенко и М. Мясникович провели встречу с руководителями органов государственной власти субъектов РФ и регионов Республики Беларусь

Source: Russia – Council of the Federation

Гуманитарная составляющая российско-белорусского взаимодействия очень важна для дальнейшего формирования Союзного государства, считает Председатель СФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович провели встречу с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь. Мероприятие состоялось в рамках проходящего в Санкт-Петербурге VI Форума регионов России и Беларуси.

Встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко и Председателя Совета Республики М. Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь

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Марианна Щеткина и Михаил Мясникович

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Встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко и Председателя Совета Республики М. Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь

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Юрий Воробьев

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Марина Оргеева и Александр Гусев

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Встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко и Председателя Совета Республики М. Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь

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Фарид Мухаметшин, Дмитрий Мезенцев и Галина Карелова

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Денис Паслер

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Андрей Травников и Марина Оргеева

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Встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко и Председателя Совета Республики М. Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь

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Александр Евстифеев

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Встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко и Председателя Совета Республики М. Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь

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Олег Мельниченко и Фарид Мухаметшин

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Дмитрий Азаров и Олег Кожемяко

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Встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко и Председателя Совета Республики М. Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь

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Встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко и Председателя Совета Республики М. Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь

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Встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко и Председателя Совета Республики М. Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь

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Встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко и Председателя Совета Республики М. Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь

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Встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко и Председателя Совета Республики М. Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь

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Марианна Щеткина и Юрий Воробьев

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Встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко и Председателя Совета Республики М. Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь

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Дмитрий Мезенцев и Дмитрий Азаров

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Встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко и Председателя Совета Республики М. Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь

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Василий Голубев

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Андрей Травников

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Встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко и Председателя Совета Республики М. Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь

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Встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко и Председателя Совета Республики М. Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь

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Марина Оргеева

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Встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко и Председателя Совета Республики М. Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь

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Встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко и Председателя Совета Республики М. Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь

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Встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко и Председателя Совета Республики М. Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь

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Дмитрий Азаров и Фарид Мухаметшин

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Встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко и Председателя Совета Республики М. Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь

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Встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко и Председателя Совета Республики М. Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь

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Встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко и Председателя Совета Республики М. Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь

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Дмитрий Азаров и Фарид Мухаметшин

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В беседе приняли участие заместитель Председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области и заместитель Председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марианна Щеткина.

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«Межрегиональное сотрудничество России и Беларуси набирает обороты. Оно вносит очень большой вклад в расширение и углубление взаимодействия между нашими государствами, в развитие нашего Союзного государства», — сказала Валентина Матвиенко.

Межрегиональное сотрудничество России и Беларуси набирает обороты

По ее словам, практически все субъекты РФ поддерживают контакты с белорусскими регионами. «Результаты этого сотрудничества налицо».

Вместе с тем, Валентина Матвиенко обратила внимание на необходимость дальнейшего ускорения набранных темпов.

Председатель СФ напомнила о состоявшемся в рамках VI Форума регионов заседании Межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству, в ходе которого, в том числе были подведены итоги выполнения решений предыдущего V Форума регионов. «Многое сделано за прошедший год. Между форумами идет активная практическая работа по реализации достигнутых соглашений», — констатировала Валентина Матвиенко.

Касаясь тематики нынешнего Форума, Председатель СФ подчеркнула важность гуманитарной составляющей российско-белорусского взаимодействия для дальнейшего формирования Союзного государства. «Контакты в сфере образования, культуры, здравоохранения формируют фундамент взаимопонимания, дружбы, единения».

В этой связи Валентина Матвиенко напомнила об организованном накануне VII Российско-Белорусском молодежном форуме «Молодежь – за Союзное государство». По ее словам, молодые люди – активные сторонники дальнейшего углубления интеграции между нашими странами. «Молодое поколение будет продолжать начатую работу».

Михаил Мясникович поблагодарил российскую сторону за организацию VI Форума регионов России и Беларуси. Он отметил заинтересованную и активную позицию его участников.

По его словам, Форум состоялся как интеграционный проект, интерес к которому с каждым годом возрастает не только в рамках России и Беларуси, но и со стороны ряда государств СНГ, а также западноевропейских партнеров.

Михаил Мясникович также обратил внимание на молодежную составляющую Форума регионов. «Установились надежные связи», — констатировал Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнев в своем выступлении сообщил, что область работает практически со всеми регионами России по широкому спектру направлений: военно-промышленный комплекс, нефтехимическая промышленность, текстиль, продукты питания и др. «На наших дружеских взаимоотношениях выстраиваются и производственные связи наших предприятий», — сказал он, затронув вопросы совместного развития льноводства, увеличения производства льноволокна.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ТравниковАндрей АлександровичГубернатор Новосибирской области заявил, что для региона сотрудничество с Беларусью – не только рост взаимного товарооборота, экспорта. «Перспективными являются совместные проекты, направленные на развитие кооперации в промышленности, науке, внедрении инноваций. Благодаря такому подходу наши деловые и дружеские отношения будут крепче, и мы создадим задел на будущее». Губернатор также подчеркнул важность проведения совместных гуманитарных мероприятий в сфере культуры, образования, в том числе, направленных на патриотическое воспитание молодежи.

Председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева ОргееваМарина ЭдуардовнаПредседатель Калининградской областной Думы отметила, что отношения области с белорусскими партнерами динамично развиваются, в том числе с Гродненской, Минской, Брестской, Гомельской, Могилевской областями. «Важную роль в укреплении связей играет Совет по долгосрочному сотрудничеству Калининградской области с областями, министерствами и органами государственного управления Республики Беларусь».

В ходе встречи также выступили председатель Минского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко, губернатор Воронежской области Александр Гусев, ГусевАлександр ВикторовичГубернатор Воронежской области председатель Брестского областного Совета депутатов Юрий Наркевич, губернатор Ростовской области Василий Голубев, ГолубевВасилий ЮрьевичГубернатор Ростовской области председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, МухаметшинФарид ХайрулловичПредседатель Государственного Совета Республики Татарстан председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук, председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев. КиселевВладимир НиколаевичПредседатель Законодательного Собрания Владимирской области

В рамках мероприятия состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между субъектами Российской Федерации и регионами Республики Беларусь. В частности, подобные соглашения заключены между правительством Ставропольского края и Брестским областным исполнительным комитетом, правительством Воронежской области и Брестским областным исполнительным комитетом, правительством Воронежской области и Гродненским областным исполнительным комитетом, правительством Оренбургской области и Минским областным исполнительным комитетом, Администрацией Курской области и Витебским областным исполнительным комитетом.

Кроме того, подписаны План мероприятий на 2019–2020 гг. к Соглашению о сотрудничестве между Администрацией Курской области и Минским городским исполнительным комитетом, а также План мероприятий по реализации Соглашения между правительством Ленинградской области и Могилевским областным исполнительным комитетом о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной областях на 2019–2021 гг.

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