Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#пилотируемая космонавтика#космодромы#Союз МС-1318.07.2019 09:00

Корабль «Союз МС-13» на старте

Сегодня утром, 18 июля 2019 года, осуществлен вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» из монтажно-испытательного корпуса на стартовую площадку. Все операции проводились в чётком соответствии с планом проведения работ на космодроме Байконур.

В настоящее время ракета уже установлена в стартовом сооружении площадки № 1 («Гагаринский старт»). Начались работы по программе первого стартового дня, а специалисты предприятий Роскосмоса выполняют заключительные технологические операции на стартовом комплексе. Проводятся предстартовые испытания систем и агрегатов ракеты космического назначения, проверяется взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования.

Согласно традиции, дублирующий экипаж (Сергей Рыжиков, Томас Маршбёрн и Соичи Ногучи) наблюдал за ходом происходящего. Помимо дублёров, увидеть процедуру вывоза ракеты приехали руководство Госкорпорации «Роскосмос», семьи космонавтов, представители космических агентств и предприятий ракетно-космической отрасли, журналисты и туристы.

Запуск пилотируемого «Союз МС-13» с экипажем экспедиции МКС-60/61 запланирован на 20 июля 2019 года в 19:28 мск. В состав основного экипажа МКС вошли Александр Скворцов, Лука Пармитано и Эндрю Морган, их дублёры — Сергей Рыжиков, Томас Маршбёрн и Соичи Ногучи.

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