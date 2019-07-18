Молодые работники ООО «Газпром трансгаз Саратов» организовали туристический слет

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

18 июля 2019, 14:45

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С 12 по 14 июля на территории Детского лагеря им. Ю. А Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области состоялся молодежный туристический слет, организованный работниками ООО «Газпром трансгаз Саратов» и приуроченный к 55-летию предприятия.

В мероприятии приняли участие более 200 человек, среди которых работники компании и дети, отдыхающие в летнем палаточном лагере Саратовской региональной организации «Общество трезвости и здоровья» «ОПЛОТ — 2019». Общественная организация несколько лет подряд организовывает летний отдых для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Благотворительную помощь в подготовке лагеря оказывает ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Работники ООО «Газпром трансгаз Саратов» приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию на местности в районе приземления летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Для юных участников турслета из «ОПЛОТа — 2019» были организованы познавательно-развлекательное мероприятие и совместные командные прохождения спортивных и технических заданий. Также работники предприятия, в рамках экологической акции, рассказали ребятам о новейших энергосберегающих технологиях, применяемых на производстве, и поделились личным опытом экономии энергии в повседневной жизни.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Саратов» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Газотранспортная система, эксплуатируемая компанией, позволяет регулировать и перераспределять потоки природного газа из Западной Сибири, Центральной Азии, Оренбуржья и трех саратовских подземных хранилищ газа.

В зоне ответственности компании — более 7 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 29 компрессорных цехов, 169 газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью 1,3 млн кВт. и 215 газораспределительных станций. В эксплуатации находится шесть автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций.

В компании действуют: система экологического менеджмента ISO 14001, система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда, соответствующая требованиям стандарта OHSAS 18001:2007. На предприятии работают около 6 тыс. человек. Головной офис расположен в Саратове.

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