Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#орбитальные группировки18.07.2019 12:49

Мониторинг зон ЧС при помощи спутников ДЗЗ

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Госкорпорации «Роскосмос» (НЦ ОМЗ «Российские космические системы») продолжает оперативный мониторинг зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территории России при помощи российской орбитальной группировки. По состоянию на 18 июля 2019 года по итогам мониторинга Роскосмос передал МЧС России данные ДЗЗ в объеме более 614 тыс. кв. км.

Так, с 11 по 18 июля 2019 года продолжался мониторинг зоны наводнения в Иркутской области, а также зон ЧС в ряде других регионов России.

Ранее для мониторинга наводнения в Иркутской области по запросу МЧС России была активирована Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам, согласно которой к мониторингу пострадавшихот наводнения районовбыли привлечены спутники ДЗЗ государств-участников Хартии, в том числе радиолокационная аппаратура. В рамках действия Хартии Роскосмос передал МЧС России данные с иностранных спутниковв объеме более 86,9 кв. км. Позднее активация Хартии была закрыта в связи с прохождением кризисной ситуации.

Помимо наводнения в Иркутской области, российские спутники ДЗЗ продолжают мониторинг целого ряда ЧС:

Подтопление в Амурской области;

Пожары в Республике Саха, Республике Бурятия, Красноярском крае, Иркутской области, Забайкальском крае, ЧАО, Камчатском крае и Магаданской области;

Подбор архивных данных для мониторинга вырубки леса в Иркутской области и Забайкальском крае;

Подтопления в Республике Тыва;

Угроза оползня в Республике Дагестан;

Подтопление в Пермском крае.

Госкорпорация «Роскосмос» и НЦ ОМЗ поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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