Source: Russia – Council of the Federation

В Костромской области ставится задача создавать предприятия полного цикла: от заготовки древесины до ее глубокой переработки. Такое производство появится в городе Галиче, рассказал сенатор.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области Михаил Козлов КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области в рамках рабочей поездки в регион посетил площадку нового лесопромышленного комплекса в городе Галиче. Он создается путем объединения двух компаний. У одной есть значительный объем расчетной лесосеки. На площадке другого предприятия имеются необходимые мощности для переработки древесины. Таким образом, компании планируют значительно увеличить объемы производства и намерены создать более 300 рабочих мест. Создание единого предприятия предусматривает инвестирование средств в развитие. Объемы вложений оцениваются в 1 млрд рублей.

Объединенное предприятие будет выпускать обрезной пиломатериал. Все отходы деревопереработки, в том числе, с других производств Галичского и соседних районов компания будет направлять на выпуск пеллет. Сейчас завод выпускает 1200 тонн топливных гранул в месяц, уже к концу года эти объемы вырастут примерно в три раза.

Михаил Козлов посетил площадку нового лесопромышленного комплекса в городе Галиче

Объединение предприятий, отметил губернатор Сергей Ситников, СитниковСергей КонстантиновичГубернатор Костромской области положительно отразится на экономике и социальной сфере Галичского района. Увеличение объемов производства и организация глубокой переработки древесины приведет к увеличению налоговых отчислений.

Сегодня область заинтересована в создании предприятий, которые работают открыто и честно, пополняя региональный бюджет

«Исторически в советское время Костромская область не занималась переработкой. Мы были лесосырьевой базой для страны, для экспорта круглой древесины за рубеж. Сейчас переработка развивается. Даже не кооперация, а концентрация производства, которую мы здесь наблюдаем, позволяет честно достигать экономических результатов в разы выше», — отметил губернатор Сергей Ситников.

«Одна из основных задач сегодня – привлечение инвестиций в регион, для этого администрация области делает очень много. На этом предприятии будет не только организована лесопереработка, но и переработка отходов. Это важно для области. Глава региона ставит такую задачу в каждом районе, где лесопиление идет в достаточно больших масштабах, чтобы отходы лесопереработки не оставались в лесу, не горели, не гнили. Это экологический аспект, это биоэнергетический аспект. Кроме того, сегодня область заинтересована в создании предприятий, которые работают открыто и честно, пополняя региональный бюджет», — подчеркнул Михаил Козлов.

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