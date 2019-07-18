Об открытии в МИД фотодокументальной выставки, посвященной 110-летию со дня рождения Министра иностранных дел СССР А.А.Громыко

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

18-07-2019

18 июля 2019 г. в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь в рамках ежегодного семинара глав белорусских загранучреждений состоялось торжественное открытие фотодокументальной выставки, посвященной 110-летию со дня рождения Министра иностранных дел СССР, уроженца Беларуси Андрея Андреевича Громыко. Выставка подготовлена Представительством Россотрудничества в Республике Беларусь.

В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники Министерства иностранных дел, главы белорусских дипломатических учреждений, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в нашей стране, Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь, члены Ассоциации ветеранов МИД.

В своем выступлении заместитель Министра иностранных дел Андрей Дапкюнас подчеркнул высокое значение дипломатического наследия А.Громыко и его неоспоримый вклад в формирование архитектуры послевоенного миропорядка.

Как отметил А.Дапкюнас, Андрей Андреевич – не просто выдающийся советский дипломат, но и человек, заложивший основы в том числе и белорусской дипломатической школы, яркий представитель нашего общества, на всю жизнь сохранивший связь со своей малой Родиной. Об этом свидетельствуют приведенные заместителем Министра слова самого А.Громыко: “Чувство патриотизма зарождается буквально с начала жизни. Все то, что я в детстве наблюдал, впитывал из окружающего мира, сказалось на моём складе ума, на формировании взглядов на мир, последующих привязанностей.”

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились также Временный Поверенный в делах Российской Федерации в Республике Беларусь Владимир Андреев и исполняющий обязанности руководителя Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Андрей Клинцевич.

В рамках церемонии Генеральный консул Республики Беларусь в Мюнхене (Германия) Андрей Кулаженко передал в Центр истории МИД и белорусской дипломатической службы три раритетных издания, связанные с деятельностью Андрея Громыко: книгу на немецком языке «Воспоминания Громыко А.А.» 1989 год, номера журналов «Der Spiegel» от 29 июля 1959 г. и «Нового Берлинского иллюстративного журнала» от 1 февраля 1954 с заметками о выдающемся советском дипломате.

После официального открытия краткий экскурс по выставке для гостей провела специалист по проектной деятельности Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь – Российского центра науки и культуры в г.Минске, куратор выставки Инна Добромудрова.

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