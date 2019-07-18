 О снижении рабочей мощности Калининской АЭС в Тверской области

Source: Russia Ministry of Energy

18 июля в 05-02 на Калининской АЭС (обособленное подразделение АО «Концерн Росэнергоатом») действием дифференциальной токовой защиты сборных шин с торможением отключилась первая система шин (СШ) 750 кВ.

Причина: повреждение трансформатора тока (ТТ) выключателя 750 кВ В-91.

На Калининской АЭС одновременно отключились:

Блок 1 (1 000 МВт), Блок 2 (1 000 МВт), Блок 4 (1 000 МВт) с суммарной нагрузкой 3 203 МВт;

односторонне ВЛ 750 кВ «Калининская АЭС – Опытная»;

ВЛ 750 кВ «Калининская АЭС – Белозерская».

На Калининской АЭС Блок 3 (1000 МВт) снизил нагрузку с 1 061 до 476 МВт.

Станция снизила рабочую мощность суммарно на 3 000 МВт.

В 05-02 частота в ЕЭС России отклонялась за пределы 50,00±0,05 Гц более 2 минут (минимальное значение частоты составило 49,821 Гц).

Последствий для потребителей не было.

В 05-13 ДД ЦДУ дана команда включить в минимально возможный срок включить в работу:

Блок № 1 Конаковской ГРЭС;

Блок № 3 Рязанской ГРЭС;

Блок № 1 ГРЭС-24;

Блок № 5 Каширской ГРЭС;

Блоки №№ 1, 2 Шатурской ГРЭС;

ГТ-22 на Ивановских ПГУ; Блоки №№ 6, 8 Заинской ГРЭС;

Блоки №№ 4, 5 Киришской ГРЭС.

В 05-26 посредством отдачи команд диспетчером АО «СО ЕЭС» на загрузку электростанций частота в ЕЭС России восстановлена до величины 49,95 Гц.

В 05-44 на Калининской АЭС включен выключатель 750 кВ В-62, ВЛ 750 кВ «Калининская АЭС – Опытная» замкнута в транзит.

В 05-47 на Калининской АЭС включен выключатель 750 кВ В-60.

В 06-15 на Калининской АЭС включен выключатель 750 кВ В-92 (выключатель второй СШ 750 кВ Блока 4).

В 06-23 на ПС 750 кВ «Белозерская» включен выключатель 750 кВ В-711, ВЛ 750 кВ «Калининская АЭС – Белозерская» поставлена под напряжение.

В 06-25 на Калининской АЭС включен выключатель 750 кВ В-90, ВЛ 750 кВ «Калининская АЭС – Белозерская» замкнута в транзит.

В 06-35 на Калининской АЭС включен выключатель 750 кВ В-51, первая СШ 750 кВ поставлена под напряжение.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Справочно:

Филиал «Калининская АЭС» (4000 МВт, 705 Гкал/час) – обособленное подразделение АО «Концерн Росэнергоатом». Головной офис расположен в 4 км от г. Удомля (Тверская область, ЦФО).

Основные виды деятельности: производство электрической энергии (ЭЭ); производство тепловой энергии (ТЭ).

Регион деятельности – Тверская область (ЦФО).

В состав филиала входит 1 производственное подразделение: Калининская АЭС – производство ЭЭ и ТЭ.

Производственная база (2018 г.): 1 АЭС – Калининская АЭС (4000 МВт, 705 Гкал/час).

Численность персонала – 3604 человека.

MIL OSI