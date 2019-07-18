Президент России и Президент Беларуси приняли участие в работе Шестого форума регионов двух стран

Source: Russia – Council of the Federation

Участие глав России и Беларуси в Форуме регионов поставило его в ряд важнейших политических событий российско-белорусской повестки дня, считает В. Матвиенко.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко приняли участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Беларуси.

Тема Форума в этом году – межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов двух стран.

Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и Президент Российской Федерации Владимир Путин

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Валентина Матвиенко

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Александр Беглов

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Юрий Воробьев

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Михаил Мясникович

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Михаил Мясникович

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Марианна Щеткина

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Владимир Мединский

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

33 из 80

Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

34 из 80

Михаил Мясникович

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

36 из 80

Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

37 из 80

Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

38 из 80

Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Евгений Савченко

40 из 80

Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

41 из 80

Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

42 из 80

Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

43 из 80

Олег Кожемяко

44 из 80

Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

45 из 80

Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

46 из 80

Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

47 из 80

Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

48 из 80

Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

49 из 80

Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

50 из 80

Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

51 из 80

Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Олег Мельниченко и Константин Косачев

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

55 из 80

Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

57 из 80

Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Юрий Воробьев

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Юрий Федоров

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Дмитрий Азаров

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Николай Журавлев

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Лилия Гумерова

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Юрий Воробьев и Александр Беглов

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»

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Белоруссия — ближайший союзник и стратегический партнер, отношения с которым строятся на принципах добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга, подчеркнул Владимир Путин.

«Наши страны укрепляют политическое и экономическое взаимодействие в рамках Союзного государства, двадцатилетие которого отмечается в этом году, активно участвуют в деятельности Евразийского экономического союза, формировании единых рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, тесно сотрудничают в других региональных организациях, включая ОДКБ – Организацию Договора о коллективной безопасности», – сказал глава российского государства.

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Связи на уровне регионов Беларуси и России складывались десятилетиями и во многом определены общностью истории и человеческих судеб, заявил Александр Лукашенко. «Белорусы и россияне вместе прошли через многие испытания и с честью их выдержали», — подчеркнул белорусский лидер.

Говоря о 20-летии подписания Договора о создании Союзного государства, Президент Беларуси отметил, что за прошедшее время для обеспечения равенства прав граждан наших стран сделано немало. «Сегодня правительственные группы активно работают над углублением интеграции и приоритетами совместного развития», — сказал Александр Лукашенко.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступила в ходе второй части пленарного заседания VI Форума регионов России и Беларуси.

«Уже ставшее традицией участие глав государств в Форуме регионов России и Беларуси не только придало новое качество и содержание межрегиональному взаимодействию, но и поставило Форум в ряд важнейших политических событий российско-белорусской повестки дня», — сказала Валентина Матвиенко.

Она отметила, что с каждым годом Форум становится все более масштабным, востребованным и результативным.

В этом году Форум посвящен формированию единого культурного и гуманитарного пространства, которое играет важную роль в углублении интеграции, строительстве Союзного государства

По словам Валентины Матвиенко, в течение трех дней около тысячи человек приняли участие в заседаниях секций, деловых советов, экспертной сессии, Межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству. Состоялись также VII Российско-Белорусский молодежный форум, Совет ректоров высших учебных заведений России и Беларуси.

«Важно, что в работе участвуют представители интеллигенции, общественности, учреждений науки, культуры и образования», — отметила Валентина Матвиенко.

«В этом году Форум посвящен формированию единого культурного и гуманитарного пространства, которое играет важную роль в углублении интеграции, строительстве Союзного государства. Наши совместные усилия в этой сфере являются стратегическим вкладом в будущее», — подчеркнула Председатель СФ.

Она также отметила, что в межрегиональное сотрудничество включены почти все субъекты Российской Федерации. «На Форуме представлены пятьдесят шесть российских регионов и все области Беларуси. На полях Форума подписано более шестидесяти соглашений, прошли многочисленные двусторонние встречи, деловые переговоры. Наработано много новых идей и предложений, которые будут учтены в дальнейшей работе».

В этой связи Валентина Матвиенко упомянула о глобальном проекте по созданию российско-белорусского высокоскоростного железнодорожного транспортного пути.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович считает, что участие глав государств в Форуме регионов – пример российско-белорусской дружбы. «Наши форумы востребованы, мы в постоянном поиске новых идей и новых подходов», — сказал он.

По мнению Михаила Мясниковича, важно, чтобы в интеграционных процессах участвовала молодежь. «Солидный багаж наших поколений, все самое лучшее должно стать достоянием молодых россиян и белорусов», — подчеркнул он.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов БегловАлександр ДмитриевичВременно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга в своем выступлении отметил, что отношения с Беларусью – неизменный приоритет для города. «Республика – наш крупнейший торговый партнер среди стран СНГ, входит в пятерку ведущих партнеров города среди всех зарубежных государств», — сказал он, отметив, что в прошлом году взаимный товарооборот составил два миллиарда триста тридцать пять миллионов долларов.

Председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Кравцов сообщил, что область имеет хороший опыт межрегионального сотрудничества с более чем двадцатью регионами Российской Федерации. Он подчеркнул, что большой потенциал эффективного взаимодействия с субъектами РФ представляет собой масштабный проект по строительству атомной электростанции в Островецком районе Гродненской области.

Как подчеркнула Валентина Матвиенко, подводя для журналистов итоги работы Форума, мероприятие охватывает настолько широкий круг вопросов, что оно стало практически главной площадкой российско-белорусского диалога.

«Наш Форум всегда нацелен на результат, и мы этого результата добиваемся», — сказала Председатель СФ.

Валентина Матвиенко сообщила, что подготовлен очень содержательный и конкретный итоговый документ. «Мы его доработаем с учетом выступлений и рекомендаций Президентов наших стран и интересных идей, которые прозвучали на всех площадках Форума».

Глава СФ добавила, что этот документ будет разослан во все министерства и ведомства России и Беларуси. «Мы возьмем его на жесткий контроль и будем следить за тем, чтобы высказанные предложения и идеи были реализованы на практике».

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