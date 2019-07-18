Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное18.07.2019 11:46

Сотрудничество России и Китая в космосе

В офисе Главкосмоса (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») 18 июля 2019 года состоялось 20-е заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области космоса Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Накануне состоялось подготовительное заседаниерабочей группы и тематических подгрупп, в ходе которых были подведены итоги работы за год по основным направлениям российско-китайского сотрудничества в области космоса — исследование Луны и дальнего космоса, сотрудничество в области электронной компонентой базы (ЭКБ) космического назначения, дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), ракетных двигателей и ракет-носителей, низкоорбитальных систем спутниковой связи.

При координирующей роли Главкосмоса был рассмотрен ход реализации и обновлена Программа сотрудничества в области космической деятельности между Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией (КНКА) на 2018 — 2022 годы.

20-е заседание Подкомиссии провели сопредседатель Подкомиссии с российской стороны — генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и сопредседатель Подкомиссии с китайской стороны — руководитель КНКА Чжан Кэцзянь.

В ходе заседания представлены доклады об итогах работы Подкомиссии, перспективах развития космических отраслей двух стран, рассмотрены новые возможные направления взаимодействия России и Китая в сфере космоса. В частности, были намечены шаги по созданию совместной Научной Лунной станции и группировки спутников ДЗЗ.

В целом, стороны сошлись во мнении, что за годы существования Подкомиссия доказала свою важную роль в успешном развитии сотрудничества в области космической деятельности двух стран, стала ключевым звеном взаимодействия России и Китая в этой области, способствует динамичному и плодотворному развитию на долгосрочной и взаимовыгодной основе.

В завершение встречи состоялось торжественное подписание Протокола 20-го заседания Подкомиссии по сотрудничеству в области космоса.

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Программа сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы была подписана в ноябре 2017 г. Госкорпорацией «Роскосмос» и КНКА в рамках 22-й встречи глав правительств России и Китая ивключает6разделов: изучение Луны и дальнего космоса; космическая наука и связанные с ней технологии; спутники и их применение; элементная база и материалы; сотрудничество в области данных ДЗЗ; другие темы.

Для реализации проектов в рамках указанной программы были созданы рабочие подгруппы по сотрудничеству в следующих областях: Луна и дальний космос, ракетные двигатели и ракеты-носители, ЭКБ космического назначения, дистанционное зондирование Земли, низкоорбитальные системы спутниковой связи.

Китайская национальная космическая администрация (КНКА, CNSA) — национальное космическое агентство Китайской народной республики, ответственное за национальную космическую программу.

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