Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#Нашествие18.07.2019 14:41

Стартует фестиваль «Нашествие»

Сегодня, 18 июля 2019 года, в Большом Завидове Тверской области стартует фестиваль «Нашествие-2019», партнёром которого выступит Госкорпорация «Роскосмос» и ряд предприятий, входящих в её периметр.

Специалисты Роскосмоса подготовили целый ряд активностей для посетителей фестиваля. Так, на территории «Нашествия» установлен шатёр, где представлены макеты космической техники: ракеты-носители, лунные аппараты и автоматическая межпланетная станция «Венера». Кроме того, гости смогут увидеть спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-08», командиром которого был космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, а также проект Лунной базы.

Гости фестиваля также смогут попробовать свои силы в настоящем тестировании по отбору в отряд космонавтов: специалисты Центра подготовки космонавтов помогут получить ответ на вопрос — возьмут ли таких в космонавты? По итогам тестирования желающие смогут подать заявку на вхождение в отряд космонавтов Роскосмоса.

20 июля в 13:50 на экранах Главной сцены будет проведён прямой телемост с Международной космической станцией, в ходе которого находящийся на орбите космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин ответит на вопросы слушателей «Нашего радио». Ведущими телемоста станут космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и музыканты группы «Ундервуд». Позднее, в 15:00 в лектории фестиваля Олег Артемьев проведёт лекцию, где расскажет о своих космических полетах и о том, как стать космонавтом.

Вечером 20 июля, в 19:28 на экранах Главной сцены гости фестиваля смогут посмотреть прямую трансляцию пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз-МС-13» с космодрома Байконур, пуск будет комментировать Олег Артемьев.

Наконец, 21 июля в 11:34 над местом проведения фестиваля будет пролетать космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П», который запечатлеет всех участников фестиваля для флешмоба «Космический смайл».

Фестиваль «Нашествие-2019» пройдёт с 19 по 21 июля в Большом Завидове Тверской области. Участники фестиваля: «25/17», Anacondaz, Casual, F.P.G, Louna, Lumen, Stigmata, TheHatters, «Аквариум», «Алиса», «БИ-2», «Браво», «Бригадный подряд», Вадим Самойлов, Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачёв, Глеб Самойлов &TheMatrixx с симфоническим оркестром, «Громыка», «Гудтаймс», Дельфин, «ДДТ», «Казускома», «Кис-кис», «Кирпичи», «Мумий Тролль», «Мураками», Нейромонах Феофан, «Нервы», «Ночные Снайперы», «Операция Пластилин», «Пикник», «План Ломоносова», «Сурганова и оркестр», «Сплин», «Тролль Гнёт Ель» и ещё более 100 артистов на трех сценах.

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