Premier Mateusz Morawiecki o odbudowie połączeń lokalnych

Jak zaznaczył premier, odtwarzanie połączeń, z których połowa zniknęła w ostatnich 20-stu latach, ma służyć pobudzeniu przedsiębiorczości oraz zwiększeniu szans biznesu na tworzenie nowych miejsc pracy. W 2019 r. na przywracanie połączeń autobusowych rząd przeznaczy 300 mln zł, a w każdym kolejnym roku po 800 mln zł. Dzięki temu obywatele z mniejszych miejscowości, do których dojazd był utrudniony lub niemożliwy, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia, itp. Mateusz Morawiecki przypomniał, że rząd realizuje także – największy w czasach III RP – program naprawy oraz budowy dróg samorządowych. Na jego cel przeznaczonych jest ok. 6 mld zł.

Source: President of Poland in Polish