Premier Mateusz Morawiecki: polskie start-upy to chluba naszej gospodarki

Krakowski Park Technologiczny wspólnie z przedsiębiorcami, naukowcami i samorządowcami pomaga firmom budować warunki dla rozwoju i wzrostu sprzedaży. Współpracuje z ok. 350 przedsiębiorstwami. Tutaj rodzą się kolejne diamenty polskiej gospodarki – zaznaczył Mateusz Morawiecki. Premier podziękował przedsiębiorcom, dzięki którym wzrost gospodarczy utrzymuje się na wysokim poziomie. Zadeklarował także przesunięcie terminu wdrożenia mechanizmu podzielnej płatności (split payment) z 1 września na 1 listopada br. Chodzi o to, aby ułatwić dostosowanie do mechanizmu systemów księgowych poszczególnych przedsiębiorstw. Źródłem dobrego wzrostu gospodarczego jest zwycięska walka z mafiami VAT-owskimi, które uniemożliwiały firmom normalny rozwój – podkreślił premier.

