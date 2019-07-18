VI Форум регионов России и Белоруссии

Source: President of Russia – Kremlin

На Шестом форуме представлены 70 субъектов России и все регионы Белоруссии, в его работе принимают участие более тысячи представителей двух государств, в том числе официальные делегации верхних палат парламентов.

Мероприятия Форума проходят в Санкт-Петербурге 16–18 июля под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Предыдущий форум состоялся в 2018 году в Могилёве, первый – в 2014 году в Минске.

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В.Путин: Уважаемый Александр Григорьевич! Дорогие друзья!

Я очень рад приветствовать собравшихся в Петербурге участников Шестого форума регионов России и Белоруссии. Регулярные встречи представителей региональных и местных органов власти, делового сообщества, деятелей образования, науки, культуры играют большую роль в контексте развития дружеских российско-белорусских отношений.

Сопредседатели Форума – Валентина Ивановна Матвиенко и Михаил Владимирович Мясникович, другие выступавшие, все, кто принял активное участие в мероприятиях, подробно обменялись мнениями, подробно рассказали об основных итогах вашей работы, о состоявшихся дискуссиях, принятых решениях и намеченных планах сотрудничества.

Подчеркну, Белоруссия для нас ближайший союзник и стратегический партнёр, отношения с которым строятся на принципах добрососедства, взаимного уважения и учёта интересов друг друга.

Наши страны укрепляют политическое и экономическое взаимодействие в рамках Союзного государства, 20-летие которого отмечается в этом году, активно участвуют в деятельности Евразийского экономического союза, формировании единых рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, тесно сотрудничают в других региональных организациях, включая ОДКБ – Организацию Договора о коллективной безопасности.

Отмечу, что в прошлом году российско-белорусский товарооборот вырос почти на десять процентов и достиг 30,5 миллиарда долларов. На Россию приходится около половины всего объёма внешней торговли Белоруссии. При этом наша страна прочно удерживает первое место по размеру накопленных прямых капиталовложений в белорусскую экономику – почти четыре миллиарда долларов.

Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в фармацевтике, в транспортной сфере. Целый ряд межрегиональных документов подписан и в рамках нынешнего Форума. Рассчитываем, что их реализация будет способствовать дальнейшему укреплению российско-белорусского партнёрства практически во всех ключевых направлениях.

Продолжение следует.

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