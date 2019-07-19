Владимир Путин прибыл в Магнитогорск

Source: President of Russia – Kremlin
Глава государства примет участие в церемонии вывода на полную мощность агломерационной фабрики №5 – нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината.
Кроме того, Президент встретится с работниками предприятия и проведет рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы региона Алексеем Текслером.
Ранее в этот день Владимир Путин ознакомился с ходом работ по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
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