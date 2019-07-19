Встреча с врио главы Челябинской области Алексеем Текслером

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Как дела, Алексей Леонидович?

А.Текслер: Дела – хорошо, активно. Четыре месяца, кстати, сегодня исполнилось, Владимир Владимирович, с назначения.

В.Путин: Регион почувствовали?

А.Текслер: Удалось за это время разобраться с текущей ситуацией, выстроить планы на ближайшую перспективу. У нас, как в народе говорят, регион крепкий, правда, я хочу, чтоб он стал лидером. Думаю, этого достигнем.

У нас развита промышленность, есть лидеры в своих отраслях – такие как Магнитогорский металлургический комбинат, оборонно-промышленный комплекс представлен в области, все три крупные промышленные госкорпорации у нас работают достаточно активно, машиностроение, сельское хозяйство развито.

Но, как бывает, сильные стороны иногда тесно связаны с проблемами. Имею в виду в первую очередь экологические вопросы. Мы сегодня с Вами обсуждали Ваши решения, закон о квотировании, ряд других инициатив. В том числе я предложил сделать челябинский экологический стандарт для того, чтобы экологическую ситуацию держать под контролем. Это крайне важно. Но есть и другие нюансы.

Мы зависим, к примеру, от цен на металл, это тоже один из минусов, но основная задача в экономической сфере – это, конечно, отказ от монозависимости, диверсификация экономики. У нас есть основания и возможности это делать.

Приборостроение, машиностроение, сельское хозяйство, в первую очередь ориентация на экспорт – это перспективные направления. И совершенно новые производства, бизнес, имею в виду IT-сферу, цифровые сервисы, робототехнику, развитие услуг, имею в виду и малый бизнес, и средний бизнес, медицинские услуги, туризм, считаю, что имеет достаточно большие перспективы в регионе.

Но самое важное – это, конечно, люди. «Не люди ради экономики, а экономика ради людей» – это, собственно, тот принцип, который необходимо в настоящий момент реализовывать.

Большие планы в части социальной сферы. Мы сегодня обсуждали вопросы детских садов, мы решим проблему в ближайшие три года для детей до трех лет, мы будем строить новые школы, чтобы решать проблемы второй смены.

У нас большие планы на спорт. Мы в ближайшие три года реновируем порядка 50 старых объектов, это в несколько раз больше, чем делалось за прошлые годы.

В сфере культуры большие планы. Так что социальная сфера – это то, на что сейчас нужно, безусловно, обратить внимание.

Плюс развитие инфраструктуры: мы увеличиваем объём финансирования на дороги и газификацию. Это крайне важно. И, естественно, всё, что касается городского пространства, городской среды, развитие сельских территорий – вот тот фокус внимания, который сейчас есть у меня и правительства Челябинской области.

Пришлось, конечно, сделать какие-то кадровые решения. Мы переформатировали работу правительства, учитывая те приоритеты, о которых я сказал. Я объявил новый кадровый проект – «Команда Челябинской области».

Будем продвигать молодых ребят и в муниципалитеты, и в администрацию области. За две недели после объявления этого проекта больше тысячи ребят записалось, и мы сейчас проводим тестирование. Так что планы большие, серьёзные.

Есть несколько проектов, которые я бы хотел с Вами более детально обсудить, если позволите.

В.Путин: Хорошо.

Мы планировали ещё проводить в Челябинске два крупных международных мероприятия – ШОС и БРИКС. В одном мы уже начали председательствовать, а в другом в следующем году председательство к нам переходит.

Вы знаете – мы с Вами уже говорили – в связи с увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить на два города: в Челябинске будем проводить, а сам саммит будем проводить в Петербурге.

Но что самое главное, думаю, для Вас и для жителей города: во-первых, мероприятий будет много, несколько десятков в рамках этих двух международных событий. Во-вторых, что самое главное для вас, – мы сохраним предусмотренные на подготовку города к этим мероприятиям федеральные ресурсы, которые пойдут на развитие города.

А.Текслер: Владимир Владимирович, это очень важно, что средства будут сохранены. Думаю, что другое международное мероприятие вместе с главами государств на-полную в будущем проведём.

Сейчас, действительно, самое важное, что Челябинск будет одной из площадок. Председательство России в ШОС и БРИКС – мероприятий у нас будет действительно много – почти три десятка, может даже больше.

С МИДом эту работу ведём, к нам приедут тысячи человек на различные мероприятия – и форум, и культурные мероприятия, мы проведём спортивные игры БРИКС.

Важно, что останутся деньги. Мы, действительно, направим их на развитие инфраструктуры. Мы это уже делаем: дороги, новые развязки, благоустройство, ремонт фасадов, новый аэродромный комплекс, который соответствует всем самым высшим международным стандартам, новый аэропорт – это все действительно важно.

Плюс мы на самом деле много сэкономим средств из-за того, что главы государств к нам не приедут. Эти деньги как раз направим на социальную сферу, о чём я только что говорил. Так что мы это обязательно сделаем и, безусловно, челябинцы будут участвовать в этих мероприятиях.

В.Путин: Хорошо.

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