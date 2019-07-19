В Краснодарском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей г. Сочи, обвиняемых в хищении земельного участка, принадлежащего санаторию

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей г. Сочи в возрасте от 38 до 64 лет.

Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, с 1 октября 2015 года по 28 сентября 2017 года указанные лица, руководствуясь единым умыслом, направленным на завладение частью земельного участка, входящего в единый участок, принадлежащий федеральному казенному учреждению здравоохранения «Санаторий «Салют» МВД России, подготовили документы, при помощи которых хотели реализовать свои намерения.

Находясь в г. Сочи, введя в заблуждение государственные органы, на которые возложены полномочия по регистрации объектов недвижимости, предоставили заранее сфальсифицированные документы, а также техническую документацию, что позволило вновь сформированный «лишь на бумаге» земельный участок площадью свыше 1700 кв. м, фактически принадлежащий санаторию, оформить в собственность на одного из участников преступления.

В последующем указанные лица зарегистрировали участок в границах федеральной собственности и реализовали его третьим лицам, причинив ущерб Российской Федерации на общую сумму 11,6 млн. рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Центральный районный суд г. Сочи Краснодарского края для рассмотрения по существу.

На имущество злоумышленников, в том числе дорогостоящие транспортные средства наложен арест.

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