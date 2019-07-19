В. Матвиенко: У Астраханской области есть уникальные преимущества, на базе которых нужно успешно развивать региональную экономику

Source: Russia – Council of the Federation

Глава СФ приняла участие в совещании, посвященном вопросам социально-экономического развития региона.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступила на совещании по вопросам социально-экономического развития Астраханской области.

«Наша встреча — хорошая возможность предметно обсудить вопросы исполнения основных задач, стоящих перед руководством региона в рамках национальных проектов; понять, какая помощь нужна со стороны федерального центра, «сверить часы» по ключевым направлениям развития области», — сказала Валентина Матвиенко.

Совещание по вопросам социально-экономического развития Астраханской области

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Совещание по вопросам социально-экономического развития Астраханской области

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В. Матвиенко находится с рабочей поездкой в Астраханской области

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным

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Посещение государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»

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Посещение государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»

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Посещение государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»

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Посещение государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»

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Посещение государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»

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Осмотр экспозиции государственного автономного учреждения культуры Астраханской области «Астраханский государственный театр Оперы и Балета»

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Председатель СФ напомнила, что Президент России на майском совещании в Ахтубинске подчеркнул, что Астраханская область обладает колоссальными потенциальными возможностями, но используются они пока что скромно. «Уверена, что с приходом нового губернатора граждане в самое ближайшее время увидят реальные результаты роста качества жизни», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

По ее мнению, Астраханская область обладает рядом уникальных преимуществ, на базе которых можно и нужно успешно развивать региональную экономику.

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«Это и выгодное транспортно-географическое положение, и перспективные месторождения углеводородов, и плодородные южные земли. И, конечно, богатейшие ресурсы великой Волги и Каспийского моря». В частности, в своем выступлении Валентина Матвиенко отметила важность решения опросов экологии в регионе.

Глава СФ обратила внимание на необходимость формирования комфортных условий для инвесторов, поскольку Астраханская область привлекательна для инвестиций.

Она также отметила необходимость увеличения объемов федерального финансирования региона.

По словам Председателя верхней палаты парламента, Астраханская область относится к числу субъектов РФ, где по итогам прошлого года сохранился естественный прирост населения. Вместе с тем, в регионе наметились негативные тенденции снижения рождаемости и увеличения смертности. Валентина Матвиенко считает важным направить работу управленческой команды Астраханской области на результативное улучшение качества жизни людей.

Председатель СФ подчеркнула, что в области предусмотрены различные виды социальной поддержки. «Однако нужно понять, насколько они эффективны и востребованы. Может быть, от каких‑то уже стоит отказаться, или наоборот, увеличить и усилить помощь».

В рамках национального проекта «Образование» региону необходимо обеспечить переход на односменный режим работы школ

Председатель СФ также напомнила, что в регионе введен в строй целый ряд социально значимых медицинских объектов, а в ближайшее время начнется строительство нового корпуса Областного перинатального центра. Его открытие станет еще одним важным шагом, направленным на снижение младенческой смертности.

Валентина Матвиенко отметила, что в рамках национального проекта «Образование» региону необходимо обеспечить переход на односменный режим работы школ и модернизацию условий обучения детей.

Кроме того, добавила она, нужна программа капитального ремонта сельских школ с их одновременной цифровизацией, поскольку по поручению Президента России к 2021 году все российские школы должны быть подключены к высокоскоростному интернету.

Для нового руководства региона, по словам главы СФ, одной из первоочередных задач должно стать наращивание темпов жилищного строительства. «Крайне важный вопрос – расселение ветхого аварийного жилья».

«Люди должны видеть реальные результаты работы, чувствовать внимание к своим проблемам и заботам. Это надо учитывать и при реализации национальных проектов. Они должны быть выполнены в полном объеме», — подчеркнула Председатель СФ.

По мнению Валентины Матвиенко, главное в реализации нацпроектов — повышение благосостояния российских граждан, рост их доходов, качество их жизни.

«Только работая одной сплоченной командой, мы сможем добиться реальных результатов», — уверена Председатель СФ.

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