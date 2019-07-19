В. Новожилов обсудил в Архангельской области вопросы местного самоуправления и реализации национальных проектов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провёл встречи с руководством и общественностью муниципального образования «Тегринский район».

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области в рамках работы в регионе провёл встречи с руководством муниципального образования «Тегринский район», советом ветеранов и общественностью поселка Тегро-Озеро.

Виктор Новожилов провёл встречи с руководством муниципального образования «Тегринский район», советом ветеранов и общественностью поселка Тегро-Озеро

В ходе бесед обсуждались вопросы местного самоуправления и реализации национальных проектов в Архангельской области. В частности, затрагивались темы сельского хозяйства, здравоохранения, ЖКХ, работы управляющей компании, выполнения государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Собеседники рассказали сенатору о подготовке района к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ветераны подняли вопросы о ремонте памятника участникам Великой Отечественной войны, а также о предоставлении льгот для категории населения со статусом «Дети войны»

На встрече с сенатором ветераны подняли вопросы о ремонте памятника участникам Великой Отечественной войны, а также о предоставлении льгот для категории населения со статусом «Дети войны».

Виктор Новожилов дал подробные разъяснения по всем затронутым темам. Он подчеркнул, что все обращения будут детально проработаны, направлены запросы в соответствующие структуры власти.

Во встречах приняли участие глава муниципального образования Людмила Дроздова, директор Вельских электрических сетей Олег Сидоровский, Почётный гражданин города Вельска Владимир Маслов.

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