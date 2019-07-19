Газоснабжение ТЭЦ-27 в Московской области восстановлено

Source: Russia Ministry of Energy

11 июля в 11-05 из-за возгорания на одном из двух подводящих газопроводов высокого давления диаметром 700 мм от ГРП АО «МОСГАЗ» к ТЭЦ-27 Мосэнерго (производственное подразделение филиала «ТЭЦ-27» ПАО «Мосэнерго») и снижения давления газа в поврежденном газопроводе с 12 до 9 кг/см² руководством станции принято решение о переводе генерирующего оборудования станции на аварийное топливо (дизельное топливо).

В 11-07 действием защит отключилась КВЛ 220 кВ «ТЭЦ-27 – Бутырки» с отпайкой на ПС 220 кВ «Тайнинка» (повреждение (наклон) опоры № 10 и проводов в пролетах опор №№ 9-11). КВЛ выведена в ремонт.

Причина повреждения КВЛ: воздействие пламени от пожара на подводящем газопроводе.

В 11-41 на ТЭЦ-27 в составе блока № 3 (450 МВт) действием технологических защит отключилась ГТУ-32 (150 МВт), оперативным персоналом станции отключена по технологии ПТ-33 (150 МВт) из-за отсутствия пара. В 11-42 на ТЭЦ-27 в составе блока № 4 (450 МВт) действием технологических защит отключилась ГТУ-42 (150 МВт).

В 11-56 диспетчером филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ отдана команда подготовить к вводу в работу ВЛ 220 кВ «ТЭЦ-27 – Хвойная», ВЛ 220 кВ «ТЭЦ-27 – Щедрино» в минимально возможный срок, не превышающий срок аварийной готовности (АГ-24 часа).

В 12-10 отключен поврежденный газопровод диаметром 700 мм на участке от задвижки № 201 до ТЭЦ-27 для ликвидации пожара.

В 12-11 на ТЭЦ-27 в составе блока № 4 (450 МВт) оперативным персоналом отключены ГТУ-41 (150 МВт) и ПТ-43 (150 МВт). Станция разгрузилась с 580 МВт до нуля без потери собственных нужд.

В 12-22 диспетчером филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ отдана команда подготовить к вводу в работу в минимально возможный срок, не превышающий срок аварийной готовности первую цепь КВЛ 110 кВ «Бутырки – Центральная» (АГ-1 час), первую цепь КВЛ 110 кВ «Бутырки – Гражданская» с отпайкой на ПС «Миусская» (АГ-3 часа).

Схемно-режимные особенности: на ТЭЦ-27 в работе блок № 3 (450 МВт) и блок № 4 (450 МВт).

Электроснабжение потребителей и горячее водоснабжение в тепловых сетях не нарушались. Была снижена температура теплоносителя в прямом трубопроводе на 10°C (с 60 до 50°C). Тепловая нагрузка ТЭЦ-27 переведена на ТЭЦ-21 Мосэнерго.

В 12-35 включена в работу первая цепь КВЛ 110 кВ «Бутырки – Центральная».

В 12-42 отключен второй подходящий на станцию газопровод диаметром на участке от задвижки № 200 до ТЭЦ-27, прекращена подача газа станцию.

В 12-42 на ТЭЦ-27 включена на дизельном топливе ГТУ-42 (150 МВт) в составе блока № 4 (450 МВт).

В 13-05 на ТЭЦ-27 в составе блока № 4 (450 МВт) действием технологических защит отключилась ГТУ-42 (150 МВт).

В 13-20 включена в работу первая цепь КВЛ 110 кВ «Бутырки – Гражданская» с отпайкой на ПС «Миусская».

В 14-27 выведена в ремонт КВЛ 220 кВ «ТЭЦ-27 – Бутырки» с отпайкой на ПС «Тайнинка» для устранения повреждения.

В 16-34 ПТ-43 включена в работу в составе блока № 4.

В 21-25 и 22-18 включены в работу ВЛ 220 кВ «ТЭЦ-21 – Хвойная» и «ТЭЦ-21 – Щедрино».

В 22-37 и 22-44 из-за отсутствия основного топлива (газ) и невозможности длительной работы на аварийном топливе на ТЭЦ-27 отключены в вынужденный простой ПТ-43 и ГТ-42.

Горячее водоснабжение потребителей полностью переведено на ТЭЦ-21 Мосэнерго.

12 июля в 21-52 на неповрежденном газопроводе произведена замена запорной арматуры задвижки № 84. Восстановлена подача газа на ГРП ТЭЦ-27.

13 июля в 05-55 на ТЭЦ-27 окончена продувка газопроводов, проходящих по территории станции. В 08-01 включена в работу на газе ГТУ-32 (150 МВт) ПГУ-3.

Переведены из вынужденного простоя в холодный резерв ПТ-33 ПГУ-3 (ГТ-31 находится в текущем ремонте) и ПГУ-4 (в составе ГТ-41, ГТ-42, ПТ-43).

В 08-20 аварийно-восстановительные работы на КВЛ 220 кВ «ТЭЦ-27 – Бутырки» завершены (собрана и установлена новая опора № 10).

В 12-00 включена в работу ПТ-33 ПГУ-3.

В 12-30 КВЛ 220 кВ «ТЭЦ-27 – Бутырки» с отпайками поставлена под напряжение с ПС 220 кВ «Бутырки» после расшиновки отпайки на ПС 220 кВ «Тайнинка».

В период с 15-12 до 19-00 включены в работу ГТ-41 (150 МВт) ПГУ-4, ПТ- 43 ПГУ-4, ГТ-42 ПГУ-4.

14 июля в 01-17 на ПС 220 кВ «Бутырки» включена в работу первая система шин 220 кВ, КВЛ 220 кВ «ТЭЦ-27 – Бутырки» с отпайками замкнута в транзит после ремонта провода и грозотроса в пролетах опор №№ 9-11 и замены опоры № 10.

19 июля в 02-50 аварийно-восстановительные работы на поврежденном газопроводе завершены, газоснабжение ГРП ТЭЦ-27 по двум газопроводам восстановлено в полном объеме.

По состоянию на 07-00 генерация ТЭЦ-27 составляет 500 МВт.

В работе: блок № 3 (в составе ГТ-32 и ПТ-33); блок № 4 (в составе ГТ-41, ГТ-42 и ПТ-43).

В резерве: ТГ-1; ТГ-2.

В плановом ремонте: ГТ-31 (из состава блока № 3).

Станция работает в соответствии с диспетчерским графиком.

Справочно:

ТЭЦ-27 Мосэнерго (1060 МВт, 1876 Гкал/час) – производственное подразделение филиала «ТЭЦ-27» ПАО «Мосэнерго». Другое название – Северная ТЭЦ. Год ввода станции в эксплуатацию – 1996. Расположена в п. Челобитьево (Московская область, ЦФО).

Основные виды деятельности: производство электрической энергии (ЭЭ); производство тепловой энергии (ТЭ).

Регион деятельности – Московская область (ЦФО).

Количество энергоблоков – 4 действующих (2×80 МВт, 2×450 МВт).

Состав генерирующего оборудования: 2 паровые турбины ПТ-80/100-130/13 (по 80 МВт); 4 газовые турбины ГТЭ-160 (по 150 МВт); 2 паровые турбины Т-125/150-7,4 (по 150 МВт); 2 паровых котла ТГМЕ-464; 4 котла П-107; 5 водогрейных котлов КВГМ-180.

Топливо: основное – природный газ; аварийное – дизельное топливо.

АО «МОСГАЗ» – дочернее зависимое общество Департамента имущества города Москвы (ДИГМ, 100 %). Находится в ведомственном подчинении Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Прежнее название – ГУП «МОСГАЗ» (до 2012 года). Создано в 2003 году. Головной офис компании расположен в г. Москва (ЦФО).

Основные виды деятельности: реализация природного газа; транспортировка газа по газораспределительным сетям; эксплуатация городской системы газоснабжения и сооружений; строительство и реконструкция газовых сетей иобъектов газового хозяйства; ремонт и реконструкция внутридомового газового оборудования и внутридомовых систем газоснабжения.

Регионы деятельности – г. Москва и Московская область (ЦФО).

Потребители: 12 ТЭЦ ПАО «МОСЭНЕРГО» – 75 % общего объема потребления; 38 РТС и 18 КТС ПАО «МОЭК» – 12%; 900 крупных и средних промышленных предприятий – 11 %; 1,82 млн квартир – 2 %; около 24 тыс. жилых строений.

MIL OSI