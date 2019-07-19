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Роскосмос. Госкомиссия утвердила экипажи «Союза МС-13» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#главное#пилотируемая космонавтика#Союз МС-13

19.07.2019 15:25

Госкомиссия утвердила экипажи «Союза МС-13»

Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-13», а также подтвердила полную готовность ракеты-носителя «Союз-ФГ» и наземной инфраструктуры к старту по программе Международной космической станции.

В состав основного экипажа вошли: космонавт Александр Скворцов (командир), астронавты Лука Пармитано (бортинженер-1) и Эндрю Морган (бортинженер-2). Дублирующий экипаж: космонавт Сергей Рыжиков, астронавты Томас Маршбёрн и Соичи Ногучи.

После заседания Государственной комиссии состоится предстартовая пресс-конференция основного и дублирующего экипажей МКС-60/61, которую мы покажем в прямом эфире в разделе «Онлайн трансляции».

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13 запланирован в 19:28 мск 20 июля 2019 года с площадки № 1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур. Стыковка к российскому сегменту Международной космической станции — примерно в 01:50 мск 21 июля.

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