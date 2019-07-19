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Роскосмос. Дмитрий Рогозин наградил сотрудников Центра Хруничева – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»
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#Роскосмос#главное
19.07.2019 19:54
Дмитрий Рогозин наградил сотрудников Центра Хруничева
Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин накануне запуска пилотируемого корабля «Союз МС-13» с космодрома Байконур встретился с работниками летно-испытательной базы «Байконур» ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, участвовавших в запуске космической обсерватории «Спектр-РГ» 13 июля 2019 года.
Руководитель Роскосмоса поблагодарил испытателей за работу по подготовке ракеты-носителя «Протон-М», отметил их профессионализм и вручил памятные подарки — наручные часы. Всего было отмечено 6 сотрудников:
слесари-сборщики Сергей Абдулин, Виктор Клименчук, Алексей Азаров;
мастер участка Андрей Домахин;
заместитель руководителя координации работ и взаимодействия подразделений Михаил Поврезнюк;
руководитель службы — технический руководитель по подготовке комплексов Протон-М/Бриз-М Кирилл Хорьков.
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