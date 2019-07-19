Житель Республики Дагестан осужден к реальному лишению свободы за незаконное обналичивание и хищение средств материнского капитала

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Буйнакский городской суд Республики Дагестан вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Буйнакска.

Он признан виновным в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В суде установлено, что в 2016 году злоумышленник, по предварительном сговору с другими гражданами, решил похитить средства государственного сертификата на материнский капитал. Для этого он получил у четырех жителей Республики Крым государственные сертификаты на материнский капитал, пообещав при этом оказать им помощь в обналичивании денежных средств.

В последующем мужчина путем составления фиктивных договор купли-продажи жилья, незаконно обналичил средства материнского капитала (свыше 408 тыс. рублей с каждого сертификата) и похитил их.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В связи с невозмещением причиненного ущерба, суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Уголовное дело в отношении иных соучастников преступлений выделено в отдельное производство, расследование по которому продолжается.

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