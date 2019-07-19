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ЦУП. Завершены работы по подготовке к запуску «Союза МС-13» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#ЦУП#главное#пилотируемая космонавтика#Союз МС-13

19.07.2019 19:00

Завершены работы по подготовке к запуску «Союза МС-13»

Центр управления полётами ЦНИИмаш завершил плановые работы по подготовке к выведению на околоземную орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-13» и последующей стыковке с Международной космической станцией.

В соответствии с расчётами службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП запуск корабля «Союз МС-13» запланирован на 20 июля 2019 года в 19:28:21 мск. Специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС приступят к управлению его полётом после отделения от 3-й ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ». Расчётное время отделения корабля и выведения его на заданную орбиту – 19:37 мск.

В составе экипажа корабля «Союз МС-13» члены длительной экспедиции МКС-60/61 –космонавт Александр Скворцов, астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано. На борту Международной космической станции готовятся к встрече своих коллег космонавт Алексей Овчинин, Ник Хейг и Кристина Кук.

Сближение пилотируемого корабля «Союз МС-13» со станцией и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в ЦУП и российских членов экипажей корабля и станции. Стыковка запланирована на 21 июля 2019 года в 01:50 мск.

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