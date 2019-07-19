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РКК Энергия. Заправка грузового корабля «Прогресс МС-12» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#РКК Энергия#главное#космодромы#Прогресс МС-12

19.07.2019 13:29

Заправка грузового корабля «Прогресс МС-12»

На космодроме Байконур продолжаются подготовительные работы к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-12».

После заправки корабля компонентами топлива и сжатыми газами он был доставлен в монтажно-испытательный комплекс и установлен в стапель для проведения заключительных операций подготовки.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-12» с космодрома Байконур запланирован на 31 июля 2019 года. Цель полета – доставка на борт МКС топлива, воды и других грузов, необходимых для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

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