Запуск в эксплуатацию новой аглофабрики Магнитогорского металлургического комбината

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин принял участие в церемонии запуска в эксплуатацию второй очереди агломерационной фабрики №5 – нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Новая аглофабрика, построенная с применением наилучших доступных технологий, должна заменить устаревшую аглофабрику №4, что позволит существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Фабрика рассчитана на производство до 5,5 миллиона тонн высококачественного агломерата (для доменного производства) в год. Это сырьё с более высоким содержанием железа позволит повысить производительность и заметно сократить затраты на выплавку одной тонны чугуна.

Строительство началось в конце 2016 года, первая очередь аглофабрики введена в строй в апреле этого года. Создание новой аглофабрики является частью масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой компания осуществляет кардинальное обновление мощностей. Магнитогорский металлургический комбинат входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России.

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