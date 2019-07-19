Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал ратификацию Конвенции ШОС по противодействию экстремизму

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание Комитета СФ провел В. Джабаров.

Состоялось заседание Комитета СФ по международным делам, на котором обсуждался Федеральный закон «О ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму». Мероприятие провел первый заместитель председателя Комитета СФ Владимир Джабаров. ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области

Владимир Джабаров

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Заседание Комитета СФ по международным делам

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Заседание Комитета СФ по международным делам

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Заседание Комитета СФ по международным делам

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Владимир Джабаров

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Заседание Комитета СФ по международным делам

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С докладом по этому вопросу выступил начальник Договорно-правового департамента Министерства внутренних дел РФ Александр Авдейко. Он сообщил, что цель закона – выразить согласие Российской Федерации на обязательность для нее положений Конвенции, подписанной 9 июня 2017 г. в Астане в ходе заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Конвенция создает юридическую основу для комплексного сотрудничества государств ШОС в сфере противодействия идеологии и практике экстремизма

«Конвенция создает юридическую основу для комплексного сотрудничества государств ШОС в сфере противодействия идеологии и практике экстремизма», — сказал Александр Авдейко.

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По его словам, в документе раскрывается содержание таких понятий как экстремизм, его финансирование, экстремистская организация, что позволит обеспечить в государствах-членах ШОС единообразное понимание указанных терминов. Также устанавливаются основные принципы международного сотрудничества в сфере противодействия экстремизму.

Документом предусматриваются меры организационно-правового и иного характера, которые участники должны осуществлять на национальном уровне, добавил глава департамента МВД России.

Кроме того, Конвенцией вводится перечень деяний экстремистского характера, за совершение которых стороны обязуются установить гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность. Регулируются вопросы сотрудничества при осуществлении процедур выдачи преступников и оказания правовой помощи, взаимодействия при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

После обсуждения вопроса члены Комитета СФ рекомендовали верхней палате парламента одобрить этот Федеральный закон.

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