Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#орбитальные группировки19.07.2019 16:37

«Метеор-М» провел температурно-влажностное зондирование атмосферы

19 июля 2019 г. гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2 впервые задействовал модуль температурно-влажностного зондирования атмосферы (МТВЗА-ГЯ).

Данный модуль предназначен для зондирования из космоса атмосферы, океана и суши. При этом данные, полученные при помощи датчиков модуля, могут использоваться для определения целого ряда погодных параметров и проведения исследований, в том числе:

определения вертикальных профилей температуры и влажности атмосферы;

определение интегральной влажности атмосферы, водозапаса облаков, интенсивности осадков, скорости приводного ветра;

определение температуры поверхности океана;

мониторинг ледовых и снежных покровов;

диагностика процессов деятельного слоя океана;

определение влажности почв;

ранняя диагностика тайфунов и ураганов;

исследование Эль-Ниньо.

МТВЗА-ГЯ содержит 29 информационных каналов частотами от 10,6 ГГц до 183,3 ГГц и позволяет получать многоспектральные микроволновые изображения земной поверхности путем механического сканирования антенным лучом подстилающей поверхности.

MIL OSI