Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#главное#орбитальные группировки19.07.2019 16:37
«Метеор-М» провел температурно-влажностное зондирование атмосферы
19 июля 2019 г. гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2 впервые задействовал модуль температурно-влажностного зондирования атмосферы (МТВЗА-ГЯ).
Данный модуль предназначен для зондирования из космоса атмосферы, океана и суши. При этом данные, полученные при помощи датчиков модуля, могут использоваться для определения целого ряда погодных параметров и проведения исследований, в том числе:
определения вертикальных профилей температуры и влажности атмосферы;
определение интегральной влажности атмосферы, водозапаса облаков, интенсивности осадков, скорости приводного ветра;
определение температуры поверхности океана;
мониторинг ледовых и снежных покровов;
диагностика процессов деятельного слоя океана;
определение влажности почв;
ранняя диагностика тайфунов и ураганов;
исследование Эль-Ниньо.
МТВЗА-ГЯ содержит 29 информационных каналов частотами от 10,6 ГГц до 183,3 ГГц и позволяет получать многоспектральные микроволновые изображения земной поверхности путем механического сканирования антенным лучом подстилающей поверхности.