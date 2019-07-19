Минэнерго России нацелено на своевременный ввод ГИС ТЭК в эксплуатацию

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 19 июля. – Министерство энергетики Российской Федерации ведет планомерную работу по подготовке к запуску в эксплуатацию Государственной информационной системы ТЭК (ГИС ТЭК).

В соответствии с федеральным законом о ГИС ТЭК система должна быть введена в эксплуатацию не позднее 1 января 2020 г. Целевой срок ввода первой очереди ГИС ТЭК в эксплуатацию определен началом октября 2019 года, при этом Минэнерго России совместно с Российским энергетическим агентством уже был проведен комплекс подготовительных мер для ввода ГИС ТЭК. В Минэнерго России курировать работу по подготовке к вводу ГИС ТЭК в эксплуатацию поручено заместителю Министра энергетики Российской Федерации Анатолию Яновскому, осуществляющему контроль в ежедневном режиме за подготовкой системы.

С мая 2019 года Российским энергетическим агентством совместно с рядом уже зарегистрировавшихся компаний высокими темпами ведется опытная эксплуатация системы. Министерство возложило на Российское энергетическое агентство функции оператора ГИС ТЭК. На сегодня в системе зарегистрировано 630 юридических лиц, входящих в 43 холдинговых компании из всех отраслей ТЭК. Для работы с компаниями в Российском энергетическом агентстве создан и в оперативном режиме работает Call-центр. Запущен и функционирует портал ГИС ТЭК.

Кроме того, практически завершена актуализация нормативно-правовой базы в сфере создания, эксплуатации и совершенствования ГИС ТЭК, предусмотренная принятым в 2018 г. Федеральным законом № 194-ФЗ о внесении изменений Федеральный закон о ГИС ТЭК, а также доработка программно-аппаратного комплекса самой системы. Участвующими в работе ГИС ТЭК компаниями, в свою очередь, ведется адаптация информационных систем к требованиям законодательства о ГИС ТЭК, в то время как все больше компаний продолжает присоединяться к работе системы.

Замечания к работе системы, поступающие от компаний, оперативно дорабатываются специалистами РЭА. Все актуальные вопросы и нюансы работы в системе, в том числе порядок предоставления данных от компаний, своевременно и в рабочем порядке обсуждаются РЭА с компаниями ТЭК в ходе совещаний и встреч на базе Минэнерго России. В частности, предварительные итоги опытной эксплуатации ГИС ТЭК были подробно разобраны на совещании с участием компаний под председательством главы Минэнерго России Александра Новака 16 июля. По словам Министра, система станет основой для единого информационного поля, в котором будет содержаться официальная и взаимоувязанная информация о состоянии и развитии отраслей ТЭК, необходимая для реализации задач государственной энергетической политики.

Вместе с тем, для перехода к полноценной эксплуатации системы необходимо провести комплекс различных мероприятий со стороны компаний ТЭК, такие как обучение персонала, а также доработку информационных систем компаний с целью автоматизации информационного обмена с ГИС ТЭК.

29.04.2019

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