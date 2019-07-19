Об отзыве у ООО КБ «Жилкредит» лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации (19.07.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

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Об отзыве у ООО КБ «Жилкредит» лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Банк России приказом от 19.07.2019 № ОД-1672 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у жилищно-кредитного коммерческого банка «ЖИЛКРЕДИТ» Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ «Жилкредит» (рег. № 1736, г. Москва, далее — Банк «Жилкредит»). По величине активов кредитная организация занимала 420 место в банковской системе Российской Федерации1.

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что Банк «Жилкредит»:

оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, вызванной взысканием крупной суммы денежных средств в рамках исполнения судебного решения. Указанные расходы также привели к значительному (более 35%) снижению капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков;

нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Основным активом Банка «Жилкредит» являлось труднореализуемое непрофильное имущество. В связи с этим формировавшиеся кредитной организацией денежные потоки не позволяли Банку «Жилкредит» своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

В Банк «Жилкредит» назначена временная администрация Банка России3, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация для вкладчиков: Банк «Жилкредит» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам6 в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

Выплата вкладов производится Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200-08-05), а также на сайте Агентства в сети Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».

1 Согласно данным отчетности на 01.07.2019.

2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

3 В соответствии с приказом Банка России от 18.07.2019 № ОД-1673.

4 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

5 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

6 Вкладчики — это физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели), а также юридические лица, отнесенные к малым предприятиям в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

19 июля 2019 года

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