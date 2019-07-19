Поздравление Александру Ширвиндту с юбилеем

Source: President of Russia – Kremlin

В поздравлении, в частности, говорится:

«Человек талантливый и многогранный, Вы пользуетесь высоким профессиональным признанием и искренними симпатиями зрителей.

Вам удаётся, казалось бы, невозможное – руководить коллективом театра «Сатиры», играть на его знаменитой сцене, сниматься в кино, преподавать в «Щукинском» училище, активно заниматься общественной деятельностью.

Вы всё успеваете и всё делаете на «отлично», продолжая легендарные традиции, заложенные основателями российской театральной школы».

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