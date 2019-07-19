Посещение пункта временного размещения граждан

Source: President of Russia – Kremlin

Президент, в частности, ознакомился с работой медицинского кабинета. Здесь же глава государства обсудил с вице-премьером Виталием Мутко Мутко Виталий ЛеонтьевичЗаместитель Председателя Правительства вопросы оснащения и условия работы в аналогичных пунктах временного размещения.

Владимир Путин посетил также одну из комнат, где проживают пострадавшие, и пообщался с семьей, потерявшей жильё в результате наводнения.

Кроме того, глава государства ознакомился с работой представителей Минтруда региона, полиции, прокуратуры, Пенсионного фонда и психологов, которые принимают граждан на первом этаже здания.

У входа в пункт временного размещения Владимир Путин встретился с пострадавшими и волонтерами, которые помогают ликвидировать последствия наводнения.

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