Президент прибыл в Братск

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин вновь посетил Иркутскую область, пострадавшую от масштабного наводнения. Глава государства проведет совещание о мерах по ликвидации последствий паводка, в котором примут участие члены Правительства, руководители ведомств и муниципалитетов. Президент осмотрит также районы подтопления и пункты временного размещения пострадавших.

За время паводка в 107 населенных пунктах Иркутской области оказались подтопленными около 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же участков автодорог, повреждено 22 моста, 25 человек погибли, семь числятся пропавшими без вести. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

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