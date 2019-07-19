Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#пилотируемая космонавтика#Союз МС-1319.07.2019 17:00

Пресс-конференция экипажей «Союза МС-13»

Сегодня, 19 июля 2019 года, в Испытательном учебно-тренировочном комплексе Центра подготовки космонавтов (г. Байконур) состоялась предстартовая пресс-конференция основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-13». Космонавты и астронавты ответили на вопросы журналистов, а также рассказали о планах предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию и новых экспериментах на борту станции.

Ранее сегодня Государственная комиссия утвердила экипажи корабля «Союз МС-13». В состав основного экипажа вошли: космонавт Александр Скворцов (командир), астронавты Лука Пармитано (бортинженер-1) и Эндрю Морган (бортинженер-2). Дублирующий экипаж: космонавт Сергей Рыжиков, астронавты Томас Маршбёрн и Соичи Ногучи.

В соответствии с программой полета Международной космической станции, 20 июля 2019 года в 19:28 мск с площадки № 1 космодрома Байконур запланирован запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13». Его стыковка с МКС и причаливание к модулю «Звезда» планируется проводить в автоматическом режиме, она состоится в 01:50 мск 21 июля 2019 года.

Во время длительных экспедиций 60/61 экипажу Международной космической станции предстоит выполнить большое количество научных экспериментов. Экипаж будет работать с грузовыми кораблями из разных стран, обслуживать бортовые системы МКС, а также проводить фото-, видеосъемку и др.

MIL OSI