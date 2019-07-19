Сергей Мочальников посетил открытие металлургического завода «Тула-Сталь»

Source: Russia Ministry of Energy

Тула, 19 июля. – Директор Департамента угольной и торфяной промышленности Сергей Мочальников принял участие в церемонии открытия металлургического завода «Тула-Сталь», введенного УК “Промышленно-металлургический комплекс”.

Новое предприятие создаст порядка 1800 новых рабочих мест в регионе и займется выпуском сортового проката, легированной стали для нужд машиностроения, станкостроения, автомобилестроения и предприятий оборонной, угольной, газовой и нефтегазовой промышленности. Мощности завода оцениваются в 1,8 млн тонн стальной продукции.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

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