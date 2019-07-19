Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#Сириус19.07.2019 16:47

Четвертая программа «Большие вызовы» в Сириусе

В период с 1 по 24 июля 2019 года в Образовательном центре «Сириус» проходит образовательная научно-технологическая программа «Большие вызовы». Госкорпорация «Роскосмос» традиционно выступила генеральным партнером направления «Космические технологии». В рамках направления несколько десятков школьников из различных регионов Российской Федерации работают над проектами вшести тематических областях, предложенныхпредприятиями отрасли и партнерами программы.

Специалисты ПАО «РКК «Энергия» совместно с участниками программы прорабатывают концепцию Российского аппаратно-программного комплекса, призванного упростить и автоматизировать проведение экспериментов на борту Международной космической станции.

АО «НПО Энергомаш» при содействии ПАО«Протон-ПМ» предложили участникам изучить процессы, происходящие в самом сердце жидкостного реактивного двигателя – турбонасосном агрегате. Участники программыпредложили и отработали на практике свои идеи по конструкции рабочего колеса турбины. Специально для этого был создан стенд, моделирующий поведение рабочего колеса, спроектированного и изготовленного участниками программы.

Космический центр Сколковского института науки и технологий предложил школьникамотработать роевое взаимодействие малых космических аппаратов. Современные технологии, наряду с переосмыслением модели поведения и взаимодействия малых космических аппаратов стали основой проекта.

ООО «Спутникс» и Московский институт электроники и математики имени А. Н. Тихонова Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»предложили участникам проработать алгоритмы и провести испытания малого космического аппарата стандарта CubeSat 3U, созданного в рамках совместного эксперимента. Аппарат,представленный на программе, оснащен камерой, а также системой ориентации и высокоскоростным передатчиком. Идея эксперимента заключается в попытке создания малого космического аппарата для нужд оперативного экологического мониторинга.

Специалисты Группы компаний «СканЭкс» предложили участникам оценить темпы таяния горных ледников. Школьники, используя современные методы обработки, сопоставляли различные данные, полученные в экспедициях, научных исследованиях, а также данные со спутников дистанционного зондирования Земли.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого предложил несколько кейсов по оптимизации топологии деталей ракетно-космической техники. Участники прорабатывалиметоды компьютерного анализа, расчета прочности и особенностей технологий изготовления деталей. Такие методы в ближайшем будущем станут основой для проектирования деталей, производимых с помощью аддитивных технологий.

Финалом программы направления станет космический урок, проводимый одновременно на нескольких площадках в Королеве и Томске. У участников будет возможность задать свои вопросы ведущим отраслевым экспертам, руководителям предприятий и космонавтам, находящимся на борту Международной космической станции, в прямом эфире. Трансляция космического урока будет доступна на YouTube-канале Образовательного центра «Сириус».

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