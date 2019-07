Latviju darba vizītē apmeklēs Lietuvas prezidents Gitans Nausēda

23. jūlijā Latvijā darba vizītē ieradīsies jaunais Lietuvas prezidents Gitans Nausēda (H.E. Gitanas Nausėda). Lietuvas prezidenta vizīte ir apliecinājums mūsu valstu ciešajām sadarbības saitēm drošības, ekonomikas, tirdzniecības, kultūras, transporta un citās jomās. Vizītes ietvaros plānota svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa, Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, abu valstu delegāciju sarunas un prezidentu paziņojums presei Rīgas pilī. Vizītes turpinājumā Lietuvas prezidents Gitans Nausēda tiksies ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci un Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu. Dienas turpinājumā plānots grāmatu ziedojums Tautas grāmatu plauktam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Aicinām mediju pārstāvjus līdz 2019. gada 22. jūlija plkst. 12:00 akreditēties Valsts prezidenta Egila Levita un Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas tikšanās atspoguļošanai, aizpildot Valsts prezidenta kancelejas sagatavoto pieteikuma formu par katru akreditējamo personu. Lūdzu ņemt vērā, ka Valsts prezidenta kancelejas pastāvīgās akreditācijas šo pasākumu atspoguļošanai nav derīgas. Vēršam uzmanību, ka Valsts prezidenta kancelejas akreditētajās mediju iespējās mediju dalība tiek organizēta 2 daļās: Pool 1 mediju iespējas pie Brīvības pieminekļa un Pool 2 mediju iespējas Rīgas pilī. Mediju pārstāvji, kas piesakās uz vienu no Pool mediju iespējam nevar apmeklēt otra Pool mediju iespējas. Apmeklējot pasākumus, jāievēro lietišķs ģērbšanās stils – uzvalks kungiem un lietišķs kostīms dāmām. Par Ministru kabinetā plānoto pasākumu atspoguļošanu, lūdzu, sazināties ar Ministru kabineta preses sekretāri Sabīni Spurķi, +371 67082919, +371 20604166, sabine.spurke@mk.gov.lv. Vizītes atspoguļošana Saeimā notiek ar parlamenta izsniegtu akreditāciju. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas, aicināti iepriekš pieteikties Saeimas Preses dienestā. Kontakti: Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītājs Juris Vīgulis, +371 67087218 juris.vigulis@saeima.lv. Pasākumu programma 11.15 Valsts prezidenta Egila Levita un Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļaBrīvības piemineklis, TV, foto iespēja Pool 1 (mediji, kas apmeklē Pool 1 mediju iespējas, nevar apmeklēt Pool 2 mediju iespējas) 11.30 Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas ierašanās Rīgas pilī un ieraksts Viesu grāmatāRīgas pils, TV, foto iespēja Pool 2 (mediji, kas apmeklē Pool 2 mediju iespējas, nevar apmeklēt Pool 1 mediju iespējas) 11.55 Valsts prezidenta Egila Levita un Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas preses konferenceRīgas pils, TV, foto iespēja Pool 2 (mediji, kas apmeklē Pool 2 mediju iespējas, nevar apmeklēt Pool 1 mediju iespējas) 13.50 Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru MūrnieciSaeima, TV, foto iespēja tikšanās sākumā (plašāk par mediju iespējām Saeimā sazināties ar Juri Vīguli, +371 67087218 juris.vigulis@saeima.lv) 14.45 Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas tikšanās ar Ministru prezidentu Krišjāni KariņuMinistru kabinets, TV, foto iespēja tikšanās sākumā (plašāk par mediju iespējām Ministru kabinetā sazināties ar Sabīni Spurķi, +371 67082919, +371 20604166, sabine.spurke@mk.gov.lv) 15.40 Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas grāmatu ziedojums Tautas grāmatu plauktam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Lūdzam ņemt vērā, ka pēc noteiktā termiņa saņemtie akreditācijas pieteikumi netiks apstrādāti.

Source: President of Latvia in Latvian