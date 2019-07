Valsts prezidenta uzruna LMT 5G tīkla atklāšanas pasākumā

Source: President of Latvia in Latvian

Lepnums par to, ka, pateicoties LMT darbībai un sadarbībai ar pasaules mēroga uzņēmumiem kā NOKIA un INTEL, Latvija ir pasaules avangardā 5G paaudzes komunikācijas tīkla attīstībā. Tā ir tā vieta, kur gribētu redzēt Latviju daudzās jomās.

5G kļūst par nepieciešamu tehnoloģiju šodien, jo tā ļauj pārnest milzīgu kvantumu informāciju. Mākslīgā intelekta un Big Data laikā ierindoties starp pirmajām valstīm, kas var īstenot šādu tehnoloģiju, nozīmē, ka Latvija ierindojas tehnoloģiju “Formula 1” pirmajā rindā. Tas ir signāls pasaules uzņēmumiem un pētniekiem.

Mums jāraugās, kā augstās tehnoloģijas šodien un nākotnē sadzīvo ar cilvēka dabu, cilvēka iekšējās brīvības sajūtu un veselību. Jāraugās, lai tehnoloģijas arī nākotnē kalpo cilvēkam, ne cilvēks – tehnoloģijām.

Es arī aicinātu mūs visus likt darbā šo jauno rīku. 5G pats par sevi ir tikai instruments, infrastruktūra.

Taču tā jāizmanto darbā! Lai Latvijai būtu līderos ne tikai ar ātru internetu, bet prastu to izmantot savā labā – vairojot Latvijas labklājību.

Paldies LMT arī par apzinātību un gudru politiku Latvijas informatīvās politikas laukā. Es to augstu novērtēju, tas ir piemērs arī citiem uzņēmumiem.

Es vēlos arī izmantot šo izdevību, lai teiktu paldies “Mikrotīklam” kā vienam no lieliem ieguldītājiem dažādos tehnoloģiju attīstības projektos. Jūs esat saņēmuši dažādas atzinības, palīdzējuši atdzīvināt VEF kvartālu, ziedojuši Bērnu slimnīcai.

Novēlu veiksmi jūsu turpmākajā darbībā cilvēku un labklājīgas, radošas, gudras Latvijas labā!

MIL OSI