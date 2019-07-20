Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#главное20.07.2019 06:00
Администратору НАСА Дж.Брайденстайну
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Дорогой Джим!
50 лет назад Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз вписали свои имена в историю мировой космонавтики. Они присоединились к когорте великих первопроходцев, дерзнувших отправиться в путешествие в неизведанное, чтобы расширить границы мира, доступного человечеству.
Также отдадим дань уважения всему техническому и инженерному персоналу НАСА, который, познав ряд неудач и трагедий, создал первую в мире сверхтяжелую ракету-носитель «Сатурн-5» и корабль «Аполлон». Их объединенные усилия, навыки и знания обрели жизнь в надежной ракетно-космической системе, которая позволила в дальнейшем реализовать программу «Союз-Аполлон».
Считаю, что наша общая задача – быть достойными наших великих предшественников, преумножить их наследие и, преодолев все земные обстоятельства, продолжить экспансию человечества в космос.
Как писал Константин Циолковский: «Земля – колыбель цивилизации, но нельзя вечно жить в колыбели!».
С искренними поздравлениями,
Генеральный директор
Госкорпорации «Роскосмос»,
специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества
в области космоса
Д.О.Рогозин