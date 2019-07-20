Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное20.07.2019 06:00

Администратору НАСА Дж.Брайденстайну

[English]

Дорогой Джим!

50 лет назад Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз вписали свои имена в историю мировой космонавтики. Они присоединились к когорте великих первопроходцев, дерзнувших отправиться в путешествие в неизведанное, чтобы расширить границы мира, доступного человечеству.

Также отдадим дань уважения всему техническому и инженерному персоналу НАСА, который, познав ряд неудач и трагедий, создал первую в мире сверхтяжелую ракету-носитель «Сатурн-5» и корабль «Аполлон». Их объединенные усилия, навыки и знания обрели жизнь в надежной ракетно-космической системе, которая позволила в дальнейшем реализовать программу «Союз-Аполлон».

Считаю, что наша общая задача – быть достойными наших великих предшественников, преумножить их наследие и, преодолев все земные обстоятельства, продолжить экспансию человечества в космос.

Как писал Константин Циолковский: «Земля – колыбель цивилизации, но нельзя вечно жить в колыбели!».

С искренними поздравлениями,

Генеральный директор

Госкорпорации «Роскосмос»,

специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества

в области космоса

Д.О.Рогозин

MIL OSI