В Йошкар-Оле состоялась церемония закрытия III Всероссийской летней спартакиады инвалидов

Source: Russia Ministry of Sport

19 июля в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл) прошла торжественная церемония закрытия III Всероссийской летней спартакиады инвалидов 2019 года.

В соревнованиях приняли участие 1278 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 65 регионов России. Они разыграли 574 комплекта наград в дисциплинах спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, заболеванием церебральным параличом, нарушением интеллекта, зрения и слуха.

«Яркий и насыщенный спартакиадный марафон завершён, – объявил Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев в протокольной части церемонии закрытия соревнований. – Уверен, многих участников Спартакиады ждёт большое спортивное будущее и мы ещё не раз услышим их имена на различных спортивных аренах. Дорогие друзья, желаю всем больших свершений и успехов, веры в себя и, конечно, новых рекордов и спортивных достижений».

В рамках мероприятия состоялось награждение победителей и призёров командных зачётов соревнований.

В состязаниях по лёгкой атлетике спорта лиц с поражением ОДА первенствовала сборная Свердловской области, второе место заняли спортсмены Челябинской области, третье – команда Московской области. В спорте слепых лидировали представители Алтайского края, вторые – легкоатлеты из Чувашской Республики, третьи – спортсмены из Республики Башкортостан. В спорте лиц с нарушением интеллекта первое место заняла команда Красноярского края, второе – сборная Краснодарского края, третье – представители Свердловской области. В спорте глухих первенствовали легкоатлеты Свердловской области, второе место у команды Алтайского края, третье – у сборной Москвы.

В соревнованиях по плаванию спорта лиц с поражением ОДА лидировали пловцы из Москвы, второе и третье места заняли спортсмены Омской и Архангельской областей соответственно. В спорте слепых первое место заняла также сборная Москвы, второе – команда Санкт-Петербурга, третье – пловцы из Красноярского края. В спорте лиц с нарушением интеллекта в первую тройку вошли команды в следующей последовательности: Кировская область, Республика Башкортостан и Краснодарский край. В спорте глухих первенствовали спортсмены из Тульской области, второе место заняла сборная Москвы, третье – команда Смоленской области.

В состязаниях по теннису спорта лиц с поражением ОДА лучший результат у представителей Москвы, второе и третье места заняли спортсмены Ханты-Мансийского автономного округа и Московской области соответственно. В спорте лиц с нарушением интеллекта первенствовали теннисисты из Курганской области, второе место заняла команда Республики Татарстан, третье – сборная Алтайского края. В спорте глухих в первую тройку вошли команды в следующей последовательности: Москва, Санкт-Петербург, Оренбургская область.

В общекомандном зачёте по бочче победителем стала сборная Санкт-Петербурга, второе место заняла команда Краснодарского края, третье – представители Москвы.

В соревнованиях по голболу среди юношей лучший результат у спортсменов Краснодарского края, вторые – представители Нижегородской области, третьи – атлеты из Республики Адыгея. В женском турнире первенствовала команда Липецкой области, второе место заняла сборная Краснодарского края, третье – спортсменки из Московской области.

В турнире по футболу спорта лиц с заболеванием ЦП победу одержала команда Республики Северная Осетия – Алания, второе место у сборной Москвы, третье – у футболистов Санкт-Петербурга.

Общекомандный зачёт выиграла сборная Москвы, второе место у команды Свердловской области, третье – у представителей Челябинской области.

В ходе церемонии закрытия соревнований флаг Спартакиады был передан представителям Казани (Республика Татарстан), где в 2023 году пройдёт IV Всероссийская летняя спартакиада инвалидов.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет победителей, призёров и участников III Всероссийской летней спартакиады инвалидов 2019 года с завершением соревнований и желает благополучия и новых достижений в спорте.

С использованием информации и фото Администрации Республики Марий Эл / mari-el.gov.ru

Пресс-служба Минспорта России

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