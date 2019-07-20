Прокуратура Иркутской области способствует получению гражданами, пострадавшими в результате наводнения, мер государственной поддержки

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Как сообщалось ранее, по инициативе прокуратуры Иркутской области во взаимодействии с региональным правительством приняты меры к приведению в соответствие с действующим законодательством Порядка оказания гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, единовременной материальной и финансовой помощи, выплаты единовременных пособий.

В настоящее время механизм межведомственного взаимодействия уполномоченных региональных и федеральных органов регламентирован. Должностными лицами учреждений здравоохранения в правоохранительные органы передается информация о наличии у пациентов признаков причинения вреда здоровью.

Принятые прокуратурой Иркутской области меры по координации действий органов здравоохранения, полиции, местного самоуправления и соцзащиты способствовали формированию списков лиц, получивших в результате наводнения вред здоровью и выплате соответствующих пособий. Государственную поддержку получили свыше 70 граждан, здоровью которых был причинен легкий, средней тяжести или тяжкий вред, на общую сумму более 17 миллионов рублей.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI