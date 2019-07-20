Прокуратурой Иркутской области открыта горячая линия для граждан, пострадавших в результате наводнения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По предложению комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в прокуратуре Иркутской области с 15 июля 2019 года работает горячая линия по телефону 8-908-773-3877для пострадавших от наводнения в регионе. Горячая линия создана для принятия от граждан информации о трудностях, с которыми они сталкиваются, для информирования населения, предпринимателей об их правах и возможностях в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией.

Работниками аппарата прокуратуры Иркутской области даются разъяснения по всем возникающим вопросам.

Горячая линия прокуратуры области востребована населением, с момента ее создания за помощью уже обратились 243 гражданина.

Обратившимся даются разъяснения об основаниях и порядке получения мер государственной поддержки, процедуре обследования межведомственными комиссиями поврежденных водой домов с целью установления их пригодности для дальнейшего проживания, о полномочиях государственных органов. По отдельным обращениям органами прокуратуры незамедлительно организованы и проводятся проверки.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI