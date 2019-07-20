Рабочий визит Павла Колобкова в Калужскую область

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 20 июля, Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков посетил Калужскую область с рабочим визитом.

В ходе поездки Министр вместе с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым ознакомились с производством предприятия «Соболь», выпускающего спортивный инвентарь, который пользуется большим спросом.

Затем Павел Колобков и Анатолий Артамонов дали старт первым областным соревнованиям по городошному спорту среди юниоров и детей. Центр городошного спорта в Калуге был открыт в 2016 году. Министр дал высокую оценку спортивному объекту, отметив необходимость поддержки и развития национальных видов спорта.

После этого глава Минспорта России и губернатор Калужской области посетили в Калуге строительную площадку дворца спорта. Объект будет включать ледовую арену, водный комплекс и гостиницу для спортсменов. Он предназначен для подготовки спортивного резерва по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, хоккею, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, мини-футболу и другим видам спорта, в том числе адаптивного спорта, а также проведения соревнований. Ожидается, что дворец спорта будет открыт в 2020 году.

Ознакомившись с объектом, Павел Колобков провёл рабочее совещание по вопросам развития физической культуры и спорта в Калужской области.

Глава Минспорта России посетил также тренировочную площадку «Спутник». Объект был построен в рамках программы подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации. В период проведения мундиаля на базе размещалась футбольная команда Сенегала. В настоящее время площадка задействована для подготовки воспитанников спортивной школы по футболу «Калуга» и проведения соревнований. Здесь прошла встреча Министра со спортивной общественностью Калужской области.

Затем Павел Колобков и Анатолий Артамонов обсудили вопросы создания центра гребных видов спорта на набережной Яченского водохранилища в Калуге. В настоящее время ведётся проектирование объекта.

«За последнее время Калужская область достигла большого прогресса в развитии спортивной инфраструктуры, – отметил глава Минспорта России в общении с представителями средств массовой информации. – Регион выполнил все показатели и по обеспеченностью населения объектами спорта, и по количеству регулярно занимающихся спортом. Калужская область – в числе лидеров».

«В этом году началась реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни», аналогичный проект разработан в регионе, – продолжил Павел Колобков. – В нём предусмотрено дополнительное финансирование строительства спортивных объектов. Программа достаточно масштабная. Инфраструктура, которая будет создана позволит проводить спортивные соревнования любого уровня».

«С каждым годом в нашем регионе увеличивается количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом. И думаю, что к 2024 году мы достигнем показателя 55%, а возможно, вовлечем в спорт гораздо больше людей и превзойдём этот показатель, – сказал Анатолий Артамонов. – Мы также рассматриваем возможности поощрения тех, кто занимается спортом и не болеет».

Фото: Администрация Калужской области / admoblkaluga.ru

Пресс-служба Минспорта России

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