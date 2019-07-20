Россияне выиграли Чемпионат мира по футболу спорта лиц с заболеванием церебральным параличом

Source: Russia Ministry of Sport

19 июля в испанской Севилье состоялся финал Чемпионата мира по футболу спорта лиц с заболеванием церебральным параличом. Решающий матч, в котором встретились сборные Украины и России, завершился победой россиян со счётом 1:3. Бронзовые награды достались бразильцам.

«Была проведена сумасшедшая работа, – прокомментировал результат соревнований главный тренер российской команды Автандил Барамидзе. – Хочу поблагодарить за поддержку Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова, Паралимпийский комитет России, Российский футбольный союз, огромный поклон за помощь Станиславу Черчесову».

«Было 16 команд, слабых соперников на Чемпионате мира – нет, – подчеркнул наставник сборной России. – Но мы прошли ровно, до финальной игры не пропустили ни одного мяча. Пришлось в финале пропустить, бывает. Главное, что у нас молодая команда, и мы находимся на правильном пути, но будем стараться не останавливаться на этом. Финальные матчи всегда тяжелы психологически. У Украины достойная команда, показала хорошую игру, но мы тоже показали достойную игру, сегодня нам повезло – мы сильнейшие».

Сборная России заняла первое место в группе D, победив во всех трёх встречах с командами Таиланда, Нидерландов и Канады. В четвертьфинале российские футболисты разгромили команду Аргентины (5:0), а в полуфинале были сильнее англичан (3:0).

За весь турнир россияне пропустили лишь один мяч, а забили 26 мячей. Наибольшее количество голов в составе сборной команды России забили капитан Алексей Борькин и Марат Елоев, на счету каждого по семь голов.

Российская команда в шестой раз выиграла «золото» Чемпионата мира, ранее россияне побеждали в 1998-м, 2005-м, 2007-м, 2011-м и 2015-м годах.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет сборную России и тренерский штаб команды с победой в Чемпионате мира по футболу спорта лиц с заболеванием ЦП и желает благополучия и новых спортивных вершин!

С использованием информации Паралимпийского комитета России и ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

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