Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#пилотируемая космонавтика#космодромы#Союз МС-1320.07.2019 19:38

«Утёсы» успешно стартовали

Несколько минут назад, 20 июля 2019 года в 19:28:21 мск, с площадки № 1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13». Все этапы полёта прошли в штатном режиме.

В 19:37 мск космический корабль «Союз МС-13» успешно отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите. В настоящее время он продолжает автономный полет к Международной космической станции под управлением специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами (г. Королёв).

Ракета-носитель «Союз-ФГ» вывела корабль на орбиту с параметрами:

минимальная высота над поверхностью Земли — 198,1 км;

максимальная высота над поверхностью Земли — 267,1 км;

период обращения — 88,85 мин.;

наклонение орбиты — 51,65 град.

Сближение корабля «Союз МС-13» с космической станцией и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» планируется проводить в автоматическом режиме по четырёхвитковой схеме. Стыковка запланирована на 21 июля 2019 года в 01:50 мск.

На борту пилотируемого корабля: космонавт Александр Скворцов (командир), астронавты Лука Пармитано (бортинженер-1) и Эндрю Морган (бортинженер-2), позывной экипажа — «Утёсы». На Международной космической станции готовятся к встрече своих коллег Алексей Овчинин, Ник Хейг и Кристина Кук.



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Запись трансляции пуска20 июля в 18:30 мск



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