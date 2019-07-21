Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#Союз МС-1321.07.2019 04:05

На МКС снова 6 человек

Члены экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-13» в 04:04 мск 21 июля 2019 года перешли на борт Международной космической станции. Их встречали коллеги — космонавт Алексей Овчинин, астронавты Ник Хейг и Кристина Кук. Экспедиция МКС-60 в полном составе приступила к большой и совместной работе.

После этого состоялся первый сеанс связи полного состава экипажа экспедиции МКС-60, во время которого космонавты и астронавты смогли пообщаться как с коллегами, так и со своими родными и близкими.

В программе очередной длительной экспедиции МКС — научно-прикладные исследования и эксперименты, проведение регламентных работ, связанных с поддержанием работоспособности станции, и дооснащение её оборудованием, доставляемым грузовыми кораблями.

Напомним, ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13», доставившим международный экипаж на МКС, стартовала с космодрома Байконур 20 июля 2019 года в 19:28 мск. Стыковка в автоматическом режиме была произведена примерно через 6 часов, в 01:48 мск 21 июля 2019 года.

Запись трансляции открытия люков

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