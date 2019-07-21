Прокуратурой Иркутской области приняты меры для недопустимости нарушения закона при проведении восстановительных работ на затопленных территориях

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В результате затопления населенных пунктов Иркутской области было образовано скопление значительного количества отходов, включая разрушенные дома и постройки, в том числе были загромождены русла крупных рек Уда, Бирюса, Ия, Чуна, Ока и их береговые полосы.

Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

Сложившаяся ситуация требовала незамедлительной разработки проектно-сметной документации на расчистку водных объектов, определения специализированной организации по выполнению водохозяйственных мероприятий.

В целях недопустимости создания неблагоприятной экологической обстановки заместителем прокурора области Романом Шергиным объявлено предостережение региональному министру природных ресурсов и экологии.

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