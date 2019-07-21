Россиянки выиграли Первенство мира по художественной гимнастике

Source: Russia Ministry of Sport

С 19 по 21 июля в Москве прошло первое Первенство мира по художественной гимнастике среди юниорок. Спортсменки, представлявшие 62 страны, разыграли четыре медали в индивидуальной программе, три – в групповой и одну командную награду.

Юниорская сборная России заняла первое место в медальном зачёте, выиграв восемь золотых наград. Второе место заняли итальянки (0-5-0), третье-четвёртое места поделили команды Белоруссии и Израиля (0-1-3).

В индивидуальной программе за команду России выступили Лала Крамаренко, Дария Сергаева и Анастасия Симакова, в групповых упражнениях национальную сборную представили Дана Семиренко, Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова и Алиса Тищенко.

Как отметил президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе, Первенство мира по художественной гимнастике среди юниорок открыло новую главу в истории FIG. «Эти соревнования завершились большим успехом, они останутся незабываемым для гимнастической семьи, – сказал он. – Мы выражаем нашу благодарность Всероссийской федерации художественной гимнастики и всему оргкомитету за проведение такого замечательного турнира в его первом выпуске. Спасибо всем гимнасткам, тренерам и судьям».

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменок – участниц Первенства мира по художественной гимнастике и их тренеров с наградами турнира и желает новых ярких выступлений и побед!

Фото: Владимир Песня / РИА «Новости»

Пресс-служба Минспорта России

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